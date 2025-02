Gần 11 tấn kim chi bị tịch thu tại sân bay Incheon Hàn Quốc năm 2024

Các quan chức tại Sân bay Quốc tế Incheon đã tịch thu tổng cộng 10,7 tấn kim chi từ những hành khách vi phạm lệnh cấm mang chất lỏng trong hành lý xách tay.

Món ăn kèm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người dân Hàn Quốc bị cấm xách tay lên máy bay. Ảnh: Portuguese Gravity

Cảnh tượng nhân viên an ninh sân bay thu giữ những chai nước, tuýp sữa tắm hay hũ kem dưỡng da đã quá quen thuộc đối với hành khách khi qua cổng an ninh.

Tuy nhiên, các viên chức thực thi quy định không mang chất lỏng tại Sân bay Quốc tế Incheon (Hàn Quốc) lại phải bận rộn thu giữ một mặt hàng bị cấm khác: kim chi - món rau củ muối muối lên men không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Hàn, theo CNN.

Theo thống kê từ sân bay Incheon, trong năm 2024, lực lượng an ninh đã tịch thu tổng cộng 10,7 tấn kim chi từ những hành khách vi phạm quy định cấm mang chất lỏng trong hành lý xách tay khi lên máy bay.

Lý do vì kim chi đóng gói sẵn thường được đựng trong chai hoặc túi nhựa và được ngâm trong nước sốt cay, khiến món ăn này bị tính là chất lỏng. Giống như nhiều sân bay khác trên thế giới, sân bay Incheon áp dụng quy định cấm mang theo chất lỏng và gel vượt quá 100 ml trong hành lý xách tay.

Trong năm 2023, nhân viên an ninh sân bay Incheon cũng thu giữ 10,5 tấng Jang - một từ dùng để chỉ nhiều loại nước sốt và tương lên men truyền thống của Hàn Quốc.

Jang - loại nước sốt và tương lên men truyền thống của Hàn Quốc cũng thường bị thu giữ tại sân bay. Ảnh: Matt Seymour.

Một travel blogger nổi tiếng người Hàn đăng tải một video lên Youtube vào năm ngoái để nhắc nhở du khách rằng kim chi chỉ có thể ký gửi, không được mang xách tay lên máy bay. Video này đã thu hút đến 1,2 triệu lượt xem.

Theo đại diện sân bay, các mặt hàng thực phẩm bị thu giữ sẽ bị vứt bỏ hoặc quyên góp cho trung tâm phúc lợi cộng đồng địa phương cùng với những món đồ bị tịch thu khác.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên giới chức Hàn Quốc đưa ra những quy định nghiêm ngặt đối với các mặt hàng thực phẩm phổ biến.

Năm 2024, hãng hàng không quốc gia Korean Air thông báo ngừng phục vụ mì gói ramyeon cho hành khách hạng phổ thông trên các chuyến bay đường dài. Lý do được đưa ra cho hành động này là ngày càng có nhiều tình huống nhiễu động không khí khiến việc phục vụ món ăn này trở nên nguy hiểm hơn vì cần phải chuẩn bị nước sôi để chế biến.

Du khách có thể gặp phiền phức nếu mang theo quá 100 ml chất lỏng trong hành lý xách tay hay hỗn hợp gia vị Everything But the Bagel. Ảnh: Heo Ran/Reuters.

Ngoài ra, những du khách mang hỗn hợp gia vị Everything But the Bagel của Trader Joe vào Hàn Quốc cũng gặp rắc rối. Loại gia vị này chỉ được bán ở Mỹ và trở nên rất nổi tiếng trên TikTok và trở thành món quà lưu niệm được nhiều người ưa chuộng khi từ Mỹ trở về.

Tuy nhiên, sản phẩm này bị coi là bất hợp pháp tại Hàn Quốc vì có chứa hạt cây anh túc - một loại hạt dầu bị cấm ở nước này.

Một blogger người Hàn Quốc chia sẻ rằng cô đã mang về 20 lọ gia vị này sau chuyến đi Mỹ. Tuy nhiên khi nhận hành lý, cô phát hiện các lọ gia vị đã bị đánh dấu bằng ổ khóa vàng và sau đó bị nhân viên hải quan thu giữ.

Hiện nay, các biển cảnh báo bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh đã được đặt khắp nhà ga sân bay, nhắc nhở du khách không mang gia vị Everything But the Bagel vào Hàn Quốc.