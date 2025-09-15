Gần 200 cảnh sát đột kích đường dây sản xuất, mua bán súng quân dụng

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây sản xuất, mua bán súng quân dụng, thu giữ 58 khẩu súng, 130.000 viên đạn chì.

Trước đó, ngày 13/9, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triệu tập, khám xét đối với 33 đối tượng liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đường dây này do Ngô Quang Vỹ cầm đầu. Vỹ và đồng phạm mua, bán các loại vũ khí với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng trong thời gian dài.

Súng hơi bị lực lượng chức năng thu giữ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã thu giữ 58 khẩu súng các loại (53 khẩu súng PCP, 2 súng bắn đạn ghém, 1 súng bắn đạn ria); khoảng 130.000 viên đạn súng PCP (đạn chì); cùng với hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và 1 máy tiện cơ khí, 2 máy ép thuỷ lực, 3 máy nén hơi, 1 máy mài, 1 máy cắt sắt, 1 máy khoan bàn, 1 máy khoan cầm tay...

Tại cơ quan Công an, Vỹ và đồng bọn khai nhận từ năm 2019, đối tượng này mua các loại súng hơi, đạn chì, các linh kiện trên mạng, các sàn thương mại điện tử ở nước ngoài, cùng máy cơ khí để chế tạo, lắp ráp, gia công, hoán cải các linh kiện của các loại súng nhằm tăng tính sát thương.

Từ đầu năm 2023, các đối tượng thuê 2 ngôi nhà ở Hải Dương (cũ) để cất giấu các loại vũ khí, linh kiện, đặt các máy móc, thiết bị cơ khí nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đối tượng Vỹ tại cơ quan điều tra.

Tại đây, Vỹ thuê và hướng dẫn các đối tượng trong nhóm sử dụng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Telegram, Viber lập kênh bán hàng, livestream, quảng cáo, hướng dẫn lắp đặt sau đó mua bán, thỏa thuận và vận chuyển cho các đối tượng có nhu cầu trên toàn quốc qua các dịch vụ giao hàng.

Chỉ tính riêng đầu năm 2025, các đối tượng đã giao dịch, mua bán với 3.500 lượt đơn hàng ở khắp các tỉnh thành, đặc biệt tại các khu vực miền núi, có thói quen sử dụng các loại súng nén hơi, nén khí này để săn bắn.