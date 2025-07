Gần 23.000 thí sinh giành 2.350 suất vào trường công an

Năm 2025, gần 23.000 thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi vào các trường công an, tăng khoảng 5.000 thí sinh so với năm trước, trong khi chỉ tiêu chỉ 2.350.

Thí sinh tại điểm thi Học viện An ninh Nhân dân. Ảnh: Ngọc Bích.

Cùng mẹ bắt xe từ Lạng Sơn xuống Hà Nội để dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, Lý Phương Chuyên (học sinh trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Bình Gia) hồi hộp khi thấy đông thí sinh từ nhiều tỉnh, thành cùng nguyện vọng như mình.

Chuyên là một trong số hàng nghìn thí sinh có mặt tại Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội) chiều 5/7. 15h, các em làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót và nghe phổ biến quy chế thi đánh giá xét tuyển vào các học viện, trường công an nhân dân.

Vượt trăm km về Hà Nội thi vào trường công an

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phương Chuyên cho biết từ ngày cấp hai, em đã ấp ủ được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân. Năm nay, em đăng ký vào nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Nhân dân.

Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, không để bản thân nghỉ ngơi, nữ sinh tiếp tục ôn tập cho kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. Mỗi ngày, Chuyên học khoảng 10 tiếng, ôn các môn gồm Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và Địa lý.

"Em căng thẳng vì đề thi đánh giá năng lực khá khó, nhiều nội dung bên ngoài sách giáo khoa nên em phải học nhiều hơn", Chuyên tính toán cần đạt khoảng trên 70/100 điểm ở kỳ thi này, kết hợp với 25 điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào trường.

Chung cảm giác hồi hộp với Phương Chuyên, Lê Nguyễn Khánh Chi (học sinh trường THPT Đô Lương 3, Nghệ An) nhìn nhận tỷ lệ chọi vào ngành Nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh Nhân dân rất lớn, khiến em căng thẳng hơn.

Ở vùng 3, gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế), chỉ tiêu nữ chỉ 6 người, Chi nói "cơ hội mong manh". Dù vậy, nữ sinh quyết tâm cố gắng để hoàn thành mục tiêu của mình.

"Em được khoảng 22 điểm tổ hợp D01 xét theo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi này khá là thử thách với em, có lẽ trên 70 điểm mới là mức an toàn", Chi nói.

Trong khi đó, Bùi Hoàng Dương (học sinh trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) lại có phần bình tĩnh hơn bởi kết quả thi tốt nghiệp THPT khá tốt. Em không đặt áp lực cho bản thân, cố gắng giữ tâm lý thoải mái để vượt qua kỳ thi tốt nhất có thể.

Song, chia sẻ thêm về quá trình ôn tập, Dương nói "khá vất vả" vì phải ôn tập cùng lúc nhiều kỳ thi với nhiều môn. Nam sinh đăng ký một khóa học trực tuyến rồi tự ôn luyện, hy vọng đạt trên 80 điểm.

"Nguyện vọng thi Nghiệp vụ an ninh của em xuất phát từ đam mê và mong muốn đóng góp một phần thanh xuân cho Tổ quốc", Dương chia sẻ.

Ngày 6/7, gần 23.000 thí sinh trên cả nước sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an. Ảnh: Ngọc Bích.

Gần 23.000 thí sinh nhưng chỉ 2.350 chỉ tiêu

Năm 2025, các trường được Bộ Công an giao tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu. Trong đó, Học viện An ninh nhân dân tuyển 540 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhân dân 530 chỉ tiêu; Học viện Chính trị Công an nhân dân 100 chỉ tiêu; Học viện quốc tế 50 chỉ tiêu; Đại học An ninh nhân dân 260 chỉ tiêu; Đại học Cảnh sát nhân dân 420 chỉ tiêu; Đại học Phòng cháy chữa cháy 200 chỉ tiêu; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân 250 chỉ tiêu.

Ba phương thức tuyển sinh gồm tuyển thẳng (phương thức 1), xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (phương thức 2), xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá (phương thức 3).

Bộ Công an cho biết sáng mai (ngày 6/7), gần 23.000 thí sinh cả nước sẽ tham gia kỳ thi đánh giá, tăng khoảng 5.000 thí sinh so với năm ngoái.

Bài thi gồm 3 phần: Tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh làm bài trong 180 phút, tổng điểm 100.

Phần Tự luận bắt buộc sẽ gồm một câu Văn nghị luận xã hội với tổng điểm tối đa là 25 điểm.

Phần Trắc nghiệm bắt buộc gồm 35 câu Toán (35 điểm), 10 câu Lịch sử (10 điểm), 20 câu Ngoại ngữ (tiếng Anh) (15 điểm).

Phần Trắc nghiệm tự chọn có 15 câu, tổng 15 điểm, thí sinh chọn một trong các môn Vật lý (CA1), Hóa học (CA2), Sinh học (CA3), Địa lý (CA4).

70% kiến thức ở phần Trắc nghiệm sẽ nằm trong lớp 12; 30% kiến thức lớp 10, lớp 11. Câu hỏi ở mức độ biết, thông hiểu chiếm 30%, mức độ vận dụng chiếm 50%, mức độ vận dụng cao chiếm 20%.

Ở phương thức 3, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm 60%), cộng với điểm ưu tiên hoặc điểm thưởng.

Công thức tính như sau: ĐXT = (M1 + M2 + M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + điểm cộng.

Ở phương thức 2, Bộ Công an quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5.5 thành điểm để xét tuyển. Các thí sinh đăng ký xét theo phương thức này phải có học bạ ba năm THPT đạt khá trở lên, điểm trung bình môn ngoại ngữ các năm từ 7 trở lên.