Gần 230.000 xe Hyundai tại Mỹ bị lỗi camera lùi

Hyundai Santa Fe và một số xe Hyundai Elantra N nằm trong diện cần được triệu hồi để thay camera lùi.

Theo Motor1, Hyundai đang phải triệu hồi 226.118 xe tại Mỹ do camera lùi có thể bị hỏng. Dù không nghiêm trọng như vấn đề với động cơ, việc camera lùi gặp vấn đề cũng đã vi phạm tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới tại Mỹ, trong đó đề cập tầm nhìn phía sau xe.

Số xe Hyundai bị triệu hồi bao gồm Santa Fe bản tiêu chuẩn và hybrid đời 2021-2022, Santa Fe phiên bản hybrid cắm sạc đời 2022 và Hyundai Elantra đời 2021-2022. Các xe Hyundai Elantra N đời 2022 cũng có mặt, nhưng số lượng ảnh hưởng chỉ là 1.186 xe tại Mỹ.

Bảng mạch bị lỗi là nguồn cơn của vấn đề. Các tài liệu nộp cho Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đề cập đến bảng mạch in có thể không có đủ mối hàn. Do vậy, chi tiết này có thể bị nứt theo thời gian và khiến camera lùi bị hỏng.

Theo Motor1, Hyundai sẽ thay camera cũ trên các xe bị ảnh hưởng bằng camera mới, sử dụng thiết kế đã được cập nhật. Hyundai cho biết chưa ghi nhận thông tin về bất kỳ vụ tai nạn, thương tích hoặc thiệt hại tài sản nào do sự cố này gây ra.

Đây là đợt triệu hồi lớn nhất của Hyundai tại Mỹ trong năm nay. Hồi tháng 2, gần 187.000 xe Hyundai Elantra đời 2015-2016 đã được triệu hồi do chốt mở cửa khẩn cấp có thể bị hỏng.

Gần đây, Hyundai cũng triệu hồi hơn 145.000 xe điện, gồm Hyundai 5, Hyundai Ioniq 6, Genesis GV60 và các biến thể điện hóa của Genesis GV70 và G80.

Theo Motor1, gần 227.000 xe Hyundai cần được triệu hồi là con số không nhỏ, nhưng vẫn không bằng những gì mà Stellantis và Ford phải tiến hành tại Mỹ.

Được biết, hai cái tên nằm trong số những nhà sản xuất ôtô phải tiến hành triệu hồi nhiều nhất trong năm 2024, với một số đợt triệu hồi ảnh hưởng trên 1 triệu xe.