Gần một nửa khách ngoại Việt Nam từ Trung Quốc, Hàn Quốc

Trong 10 tháng, Việt Nam đón gần 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất.

Ca sĩ, diễn viên YoonA cùng đoàn phim 'Ngự trù của bạo chúa' sang Đà Nẵng nghỉ dưỡng hồi tháng 10. Ảnh: @yoonseoah.

Cục Du lịch Quốc gia cho biết trong tháng 10, Việt Nam đón 1,73 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung 10 tháng qua, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 17,2 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm phần lớn với 14,6 triệu lượt, đường bộ đạt 2,4 triệu lượt và đường biển khoảng 205.000 lượt.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 10 tháng qua ước đạt 695.100 tỷ đồng , chiếm 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có mức tăng cao như TP.HCM (+18,1%), Đà Nẵng (+16,1%), Cần Thơ (+12,8%), Hà Nội (+12,2%) và Hải Phòng (+11,8%).

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH HÀNG ĐẦU ĐẾN VIỆT NAM TRONG 10 THÁNG QUA Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Campuchia Nga Malaysia Australia

Triệu lượt khách 4.3 3.599 1.033 0.685 0.679 0.575 0.55 0.502 0.455 0.447

Doanh thu du lịch lữ hành 10 tháng ước đạt 77.400 tỷ đồng , chiếm 1,4% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định kết quả này đến từ việc các địa phương chủ động triển khai chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu du khách.

Trong đó, TP.HCM tăng 23,2%, Hà Nội tăng 20,4%, Quảng Ninh tăng 18,2%, Vĩnh Long tăng 16,3% và Huế tăng 15,5%.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 2 thị trường gửi khách lớn nhất, lần lượt đạt 4,3 triệu và 3,6 triệu lượt, chiếm tổng cộng gần 46% lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Đài Loan xếp thứ 3 với 1 triệu lượt, tiếp theo là Mỹ (685.000 lượt) và Nhật Bản (679.000 lượt). Năm thị trường còn lại trong top 10 gồm: Ấn Độ, Campuchia, Nga, Malaysia và Australia.

Du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại điểm đến ở TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Về tăng trưởng theo khu vực, lượng khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng tăng 21,5% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, Trung Quốc tăng mạnh nhất (+43,7%), Nhật Bản tăng 16%, trong khi Hàn Quốc (-3,6%) và Đài Loan (-2,8%) ghi nhận mức giảm nhẹ.

Khu vực Đông Nam Á đạt kết quả khả quan, nổi bật là: Campuchia (+50,3%) và Philippines (+89,1%), cùng Malaysia (+15,8%), Singapore (+13%), Indonesia (+12,9%) và Thái Lan (+10,1%). Một số thị trường xa vẫn tăng trưởng mạnh như Ấn Độ (+45,7%), Australia (+13,1%) và đặc biệt là Nga (+182,2%).

Các thị trường châu Âu tiếp tục giữ đà tăng ổn định, gồm: Anh (+21,3%), Pháp (+21,9%), Đức (+16,4%), cùng nhiều thị trường khác như Ba Lan (+44,3%), Italy (+21,9%), Na Uy (+19,8%) và Hà Lan (+17,2%).

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá Việt Nam đang bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế với lợi thế từ chính sách visa thông thoáng và các chương trình quảng bá mạnh mẽ ở nước ngoài. Ngành kỳ vọng lượng khách quốc tế sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng du lịch năm 2025.