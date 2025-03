Gan quá tải độc tố, 7 dấu hiệu cảnh báo bạn cần biết

Chướng bụng: Theo The Healthy, nếu bụng đột nhiên phình to, căng tức và khó giảm, đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn chứng đầy hơi thông thường. Áp lực tăng lên trong các mạch máu xung quanh gan có thể gây tích tụ dịch trong khoang bụng, dẫn đến tình trạng chướng bụng kéo dài. Ngoài biểu hiện này, gan gặp vấn đề còn có thể gây đau ở vùng bụng trên hoặc hạ sườn phải - vị trí của gan trong cơ thể. Nếu triệu chứng đi kèm với mệt mỏi, vàng da hoặc buồn nôn, nguy cơ tổn thương gan càng cao. Điều quan trọng là cần đi khám bác sĩ để xác định nguyên nhân, phân biệt giữa đầy hơi do tích khí, thức ăn hay do dịch tụ bất thường trong bụng do bệnh lý gan. Ảnh: Health.