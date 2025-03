Chàng trai trẻ hiến tạng, hồi sinh 5 người khắp Bắc - Trung - Nam

Không may bị tai nạn nghiêm trọng, khi chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào tối 1/3, anh C.G.C. (34 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương đầu, cổ, ngực. Các bác sĩ đã tích cực hồi sức cấp cứu chuyên sâu nhưng tình trạng sức khỏe của anh C. không có dấu hiệu hồi phục. Qua 3 lần đánh giá, anh được chẩn đoán chết não. Trước mất mát lớn lao này, gia đình anh C. nén lại đau thương, thể hiện một nghĩa cử cao đẹp khi quyết định hiến tặng các cơ quan nội tạng của anh để cứu sống những người bệnh khác.