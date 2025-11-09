Gạo ST25 ngon nhất thế giới

Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh "Gạo ngon nhất thế giới" 2025 tại hội nghị ở Campuchia.

Món cơm sườn 550.000 đồng/phần tại một nhà hàng tại TP.HCM với phần cơm được sử dụng gạo ST25. Ảnh: Phương Lâm.

Tại Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader (TRT) tổ chức tại Phnom Penh (Campuchia), gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam và gạo Phka Romdoul của Campuchia cùng được vinh danh "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025.

Đây là lần thứ 3 gạo ST25 giành giải cao nhất, sau các năm 2019 và 2023.

Tại sự kiện, doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, đơn vị sản xuất Gạo Ông Cua ST25, chia sẻ về hành trình hơn 30 năm nghiên cứu và phát triển các giống lúa thơm ST chất lượng cao.

Ông nhấn mạnh tác động tích cực của giải thưởng World's Best Rice, từ việc giúp tăng thu nhập cho nông dân, xây dựng thương hiệu "Gạo chất lượng cao của Việt Nam", đến mở cửa các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu và Australia.

Ông Hồ Quang Cua (cầm cúp giải thưởng bên phải) cùng đoàn Việt Nam nhận giải "Gạo ngon nhất thế giới" cho sản phẩm ST25. Ảnh: ĐVCC.

ST25 là giống gạo do kỹ sư Hồ Quang Cua nghiên cứu và lai tạo. Từ những năm 1990, nhóm của ông đã bắt đầu lai tạo các giống lúa mới mang thương hiệu ST (Sóc Trăng).

Trải qua nhiều năm, các giống lúa ST3, ST5, ST10, ST20, ST24 lần lượt ra đời, tạo nền tảng để phát triển giống ST25.

Hạt gạo ST25 có đặc điểm thon dài, trắng trong, không bạc bụng. Khi nấu chín, cơm dẻo vừa, thơm hương lá dứa và cốm non, vị ngọt đậm đà. Ngay cả khi để nguội, cơm vẫn giữ được độ dẻo và hương vị đặc trưng, yếu tố giúp ST25 chinh phục người tiêu dùng trong nước và giới ẩm thực quốc tế.

Theo ông Cua, với việc liên tục nằm trong top những loại gạo ngon nhất thế giới trong nhiều năm liền, thương hiệu tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ gạo thế giới.

Giải thưởng World's Best Rice do The Rice Trader tổ chức hàng năm trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu.

Các đơn vị thắng giải không chỉ được vinh danh mà còn có nghĩa vụ đóng phí sử dụng logo độc quyền "World's Best Rice" cho mục đích tiếp thị và kinh doanh.