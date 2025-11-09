Biển hiệu của quán phở duy nhất bên Hồ Gươm sắp di dời sau gần 70 năm

Theo quy hoạch của UBND TP. Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) sẽ được thiết kế thành "Đại lộ Văn Hiến", trục không gian nơi lịch sử, hiện tại và tương lai giao thoa. Nằm trong khu vực giải tỏa để xây dựng quảng trường và công viên kết nối metro số 2, phở Thìn Hồ Gươm tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng sắp phải di dời. Trong ảnh là biển hiệu của quán những năm 90. Ảnh: ĐVCC.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện quán cho biết luôn ủng hộ chủ trương của thành phố, coi đây là cơ hội để góp phần xây dựng diện mạo mới cho khu vực Hồ Gươm. Suốt 7 thập kỷ, quán vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc với vài bộ bàn ghế kê sát tường, góc bếp đơn sơ và nồi nước dùng sôi lăn tăn. Thứ thay đổi dễ nhận thấy nhất là tấm biển hiệu treo trước quán. Trong ảnh là biển hiệu quen thuộc của quán vào những năm 2000. Ảnh: ĐVCC.

Sau khi tiếp quản truyền thống của gia đình, chủ quán Bùi Chí Thành đã làm lại nhận diện của quán. Trong ảnh là biển hiệu hiện nay của quán, được chụp hồi tháng 3. Ảnh: Đinh Hà.

Phở Thìn được mở tại số 61 Đinh Tiên Hoàng từ 1955 bởi ông Bùi Chí Thìn (1928-2001). Ban đầu, ông Thìn gánh phở đi bán từ phố Hàm Long xuôi đến nhà máy nước Yên Phụ, rồi quay trở về dừng gánh phở tại "Ấu Trĩ Viên" (sau này là Cung thiếu nhi Hà Nội) trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (cũ). Ảnh: Đinh Hà.

Sau ngày giải phóng Thủ đô, ông Thìn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tỵ mở quán phở ngay đầu con ngõ gia đình sinh sống, kiếm tiền nuôi 9 người con. Ông Bùi Chí Hòa (góc trái ảnh), con trai cả của ông Thìn, tiếp nối truyền thống gia đình từ trước những năm 1985 đến khoảng năm 2015. Ảnh: ĐVCC.

Anh Bùi Chí Thành, cháu đích tôn đời thứ 3 của gia đình, đã kế thừa và giữ gìn truyền thống bán phở. Trong lúc chờ phương án giải phóng mặt bằng từ UBND TP. Hà Nội, thương hiệu đã khai trương cơ sở mới trên phố Hàng Vôi, cách địa điểm cũ 500 m, để tiếp tục phục vụ thực khách quen. Ảnh: Châu Sa.

Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu là cách 3 thế hệ trong gia đình gìn giữ hương vị xưa. Nước dùng trong và thanh, được ninh từ xương và thịt bò luộc chín, tạo vị ngọt dịu, không béo ngậy. Thịt bò được băm nhỏ, ướp tiêu, gừng, tỏi cùng chút nước mắm, chỉ khi có khách gọi mới băm lại rồi miết bằng dao to bản. Khi chan nước sôi, thịt chuyển dần từ hồng sang trắng, giữ trọn độ mềm và hương vị đặc trưng. Ảnh: Châu Sa.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của phở Thìn Bờ Hồ là vào năm 2019, quán được UBND TP. Hà Nội chọn phục vụ khoảng 4.000 bát phở cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Món ăn truyền thống này khi đó đã nhận nhiều lời khen từ các nhà báo và phóng viên quốc tế. Ảnh: Châu Sa.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh