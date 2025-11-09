Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biển hiệu của quán phở duy nhất bên Hồ Gươm sắp di dời sau gần 70 năm

  • Chủ nhật, 9/11/2025 05:55 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Suốt 7 thập kỷ, phở Thìn Hồ Gươm vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc với vài bộ bàn ghế kê sát tường và góc bếp đơn sơ. Thứ thay đổi dễ nhận thấy nhất là biển hiệu treo trước quán.

pho Thin ho Guom anh 1

Theo quy hoạch của UBND TP. Hà Nội, phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm) sẽ được thiết kế thành "Đại lộ Văn Hiến", trục không gian nơi lịch sử, hiện tại và tương lai giao thoa. Nằm trong khu vực giải tỏa để xây dựng quảng trường và công viên kết nối metro số 2, phở Thìn Hồ Gươm tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng sắp phải di dời. Trong ảnh là biển hiệu của quán những năm 90. Ảnh: ĐVCC.
pho Thin ho Guom anh 2

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện quán cho biết luôn ủng hộ chủ trương của thành phố, coi đây là cơ hội để góp phần xây dựng diện mạo mới cho khu vực Hồ Gươm. Suốt 7 thập kỷ, quán vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc với vài bộ bàn ghế kê sát tường, góc bếp đơn sơ và nồi nước dùng sôi lăn tăn. Thứ thay đổi dễ nhận thấy nhất là tấm biển hiệu treo trước quán. Trong ảnh là biển hiệu quen thuộc của quán vào những năm 2000. Ảnh: ĐVCC.
pho Thin ho Guom anh 3

Biển hiệu phở Thìn Bờ Hồ năm 2010. Ảnh: ĐVCC.
pho Thin ho Guom anh 4

Sau khi tiếp quản truyền thống của gia đình, chủ quán Bùi Chí Thành đã làm lại nhận diện của quán. Trong ảnh là biển hiệu hiện nay của quán, được chụp hồi tháng 3. Ảnh: Đinh Hà.
pho Thin ho Guom anh 5

Phở Thìn được mở tại số 61 Đinh Tiên Hoàng từ 1955 bởi ông Bùi Chí Thìn (1928-2001). Ban đầu, ông Thìn gánh phở đi bán từ phố Hàm Long xuôi đến nhà máy nước Yên Phụ, rồi quay trở về dừng gánh phở tại "Ấu Trĩ Viên" (sau này là Cung thiếu nhi Hà Nội) trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (cũ). Ảnh: Đinh Hà.
pho Thin ho Guom anh 6

Sau ngày giải phóng Thủ đô, ông Thìn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Tỵ mở quán phở ngay đầu con ngõ gia đình sinh sống, kiếm tiền nuôi 9 người con. Ông Bùi Chí Hòa (góc trái ảnh), con trai cả của ông Thìn, tiếp nối truyền thống gia đình từ trước những năm 1985 đến khoảng năm 2015. Ảnh: ĐVCC.
pho Thin ho Guom anh 7

Anh Bùi Chí Thành, cháu đích tôn đời thứ 3 của gia đình, đã kế thừa và giữ gìn truyền thống bán phở. Trong lúc chờ phương án giải phóng mặt bằng từ UBND TP. Hà Nội, thương hiệu đã khai trương cơ sở mới trên phố Hàng Vôi, cách địa điểm cũ 500 m, để tiếp tục phục vụ thực khách quen. Ảnh: Châu Sa.
pho Thin ho Guom anh 8pho Thin ho Guom anh 9pho Thin ho Guom anh 10pho Thin ho Guom anh 11

Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu là cách 3 thế hệ trong gia đình gìn giữ hương vị xưa. Nước dùng trong và thanh, được ninh từ xương và thịt bò luộc chín, tạo vị ngọt dịu, không béo ngậy. Thịt bò được băm nhỏ, ướp tiêu, gừng, tỏi cùng chút nước mắm, chỉ khi có khách gọi mới băm lại rồi miết bằng dao to bản. Khi chan nước sôi, thịt chuyển dần từ hồng sang trắng, giữ trọn độ mềm và hương vị đặc trưng. Ảnh: Châu Sa.

pho Thin ho Guom anh 12

Một trong những dấu ấn đáng nhớ của phở Thìn Bờ Hồ là vào năm 2019, quán được UBND TP. Hà Nội chọn phục vụ khoảng 4.000 bát phở cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Món ăn truyền thống này khi đó đã nhận nhiều lời khen từ các nhà báo và phóng viên quốc tế. Ảnh: Châu Sa.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Quán phở kèm cơm nguội ở Hà Nội như trong game 'Quán phở anh Hai'

Khi tựa game "Quán phở anh Hai" gây sốt, nhiều người nhận ra không chỉ các nhân vật như "anh Hai" hay "Cậu Vàng" xuất hiện phiên bản ngoài đời thực, mà món phở kèm cơm nguội cũng có thật.

17 giờ trước

Quán phở Việt Nam xuất hiện trong bức ảnh của Erling Haaland

Erling Haaland mới đây chụp ảnh trước cửa Pho Cue Vietnamese Kitchen. Đây là nhà hàng Việt nổi tiếng tại Manchester, nơi phục vụ các món phở truyền thống, bún, cơm chiên.

18 giờ trước

Quán nướng có chó giống game 'Quán phở anh Hai' tuyển thêm nhân viên

Chú chó tên Tam tại một quán nướng ở Hà Nội bất ngờ nổi tiếng vì giống nhân vật trong game Việt đang gây sốt. Lượng khách tăng đột biến khiến quán quá tải, phải đăng tuyển nhân viên.

15:50 4/11/2025

