Tiệm bánh mì TP.HCM đắt khách ra sao trước khi khiến 80 người ngộ độc?

Trước khi bị tạm dừng hoạt động do gây ngộ độc hàng loạt, tiệm bánh mì ở phường Hạnh Thông (TP.HCM) từng nổi tiếng và thu hút đông khách, có thâm niên hoạt động 50 năm.

Tiệm bánh mì cóc cô B. trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông (TP.HCM) bị tạm dừng hoạt động do gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt vào ngày 6/11.

Thông tin này khiến nhiều người hoang mang, đặc biệt là người dân TP.HCM, bởi tiệm bánh mì này lâu nay nổi tiếng với bánh mì gà xé, nhận được sự tin tưởng từ đông đảo thực khách và có tuổi đời hoạt động kéo dài 50 năm.

Tiệm bánh mì có vị trí mặt tiền tuyến đường sầm uất ở phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ). Ảnh: Seen Hoàng.

Tiệm bánh mì được tiếp quản bởi người phụ nữ tên B., 63 tuổi, từ năm 1990. Chỉ đơn giản là chiếc tủ kính nhỏ xếp nguyên liệu nằm ở trước hiên, nhưng thu hút rất đông thực khách chờ mua. Chủ tiệm từng tiết lộ mỗi ngày bán ra khoảng 1.500-2.000 ổ bánh mì, 150 kg gà xé, 20 hộp pate, thu nhập khoảng 30 triệu đồng.

Tất cả nguyên liệu gà xé, dưa chua, bơ, pate... đều do chủ tiệm tự chế biến theo công thức gia truyền từ đời cha để lại. Trong đó, bơ và pate là thứ tạo nên hương vị riêng biệt giữa nhiều tiệm bánh mì khác. Phần gan heo được nêm gia vị và nước sốt riêng khi còn nóng hổi, sau đó trộn cùng bơ thành hỗn hợp đặc trưng, thấm vị hơn khi ăn.

Loại bánh mì được sử dụng có hình tròn đặt làm riêng tại lò, thay vì thuôn dài, được gọi là bánh mì cóc. Để có thể giữ được độ giòn và nóng của bánh mì, chủ tiệm luôn yêu cầu giao thành nhiều đợt theo giờ cố định.

Bánh mì bọc trong túi giấy, phần nhân gồm gà xé, chả lụa, pate, bơ, dưa chua... Ảnh: Quang Minh Châu Nguyễn.

Đối tượng khách đa phần là người dân cùng phường, dân công sở, học sinh, sinh viên và các công ty đặt số lượng lớn. Vì tuổi cao, chủ tiệm ít khi ra bán trực tiếp, chủ yếu là những người con của bà thay phiên phục vụ.

Vào khung giờ cao điểm 7-10h và 16-19h, khoảng 3-4 người phải chia nhau làm theo "dây chuyền" các công đoạn mổ bánh, phết bơ - pate, thêm gà xé, đóng gói để kịp giao cho thực khách. Đến 20h, tiệm đã hết sạch nhuyên liệu. Đặc biệt, giai đoạn 2015-2020, thực khách đứng chờ mua bánh mì tràn xuống vỉa hè. Sau mùa dịch Covid-19 năm 2021, nhiều hàng quán giảm khách, nhưng lượng khách của tiệm vẫn giữ nguyên.

Nhận xét về bánh mì tại đây, nhiều thực khách cho biết hương vị khá ổn. Bánh mì nóng giòn kết hợp với vị thơm dai, mặn ngọt của ức gà rim xé, kèm theo vị béo nhưng không ngấy của bơ - pate và vị chua của cà rốt, củ cải trắng ngâm.

Mỗi ổ bánh mì có giá 22.000-30.000 đồng với phần nhân đầy ắp. Chủ tiệm nói rằng bà muốn thực khách ăn no căng, phần lợi nhuận sẽ được bù lại nhờ số lượng.

Tiệm bánh mì vẫn đóng cửa vào chiều ngày ngày 8/11. Ảnh: Trúc Hồ.

Nổi tiếng hàng chục năm, nhưng chiều tối ngày 6/11, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã tiếp nhận khoảng 40 trường hợp vào cấp cứu với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm với tình trạng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy... Qua thông tin ban đầu, họ đều ăn bánh mì tại tiệm cô B. nêu trên. Đến sáng ngày 8/11, hơn 80 ca được ghi nhận, trong đó 47 người đã xuất viện.

Theo kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, vi khuẩn Salmonella được tìm thấy trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân. Dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng ban đầu của các bệnh nhân cũng phù hợp với vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella.

Từ ngày 7/11, tiệm bánh mì này đã đóng cửa. Đoàn kiểm tra của phường Hạnh Thông (TP.HCM) cũng tiến hành niêm phong tủ đựng nguyên liệu và phối hợp với Sở An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM tiếp tục kiểm tra.

Theo phường, nguồn gốc của nguyên liệu, thực phẩm có số chuyển khoản và các mặt hàng có hóa đơn, chứng nhận. Có đủ dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng thu thập giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm ngày 11/4/2017 của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn ghi ngành nghề kinh doanh là bán bánh mì.