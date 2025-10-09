Tiệm bánh mì Việt được Tạ Đình Phong khen 'ngon nhất từng ăn'

Tiệm bánh mì ở Hong Kong do 2 phụ nữ Việt sáng lập, được diễn viên Tạ Đình Phong khen "ngon nhất từng ăn". Quán chinh phục thực khách nhờ hương vị Sài Gòn trong từng ổ bánh.

Ổ bánh mì thịt heo kho của tiệm Bánh Mì Nếm đầy ắp đồ chua và rau mùi. Ảnh: Eugene Lee.

Trong video mới nhất của series ẩm thực cá nhân, tài tử Tạ Đình Phong đưa khán giả đến tiệm Bánh Mì Nếm ở khu Loan Tử (Hong Kong, Trung Quốc), nơi anh thốt lên: "Đây là loại bánh mì kẹp thịt ngon nhất tôi từng ăn".

Nam diễn viên mô tả cách những lát thịt nguội xếp chồng, kết hợp phần ba chỉ heo nấu tại chỗ khiến "vị giác kích thích đến mức phải ăn ngay trên xe".

Đằng sau ổ bánh mì nức tiếng là câu chuyện về 2 người phụ nữ Việt mang hương vị TP.HCM đến xứ Cảng Thơm.

Ổ bánh mì giòn ngon đến mức Tạ Đình Phong ăn rơi vụn đầy trên xe. Ảnh: Nicholas Tse.

Từ YouTuber đến bà chủ tiệm bánh mì

Hơn 10 năm trước, Kiki Phung rời quê nhà TP.HCM sang Hong Kong sinh sống. Cô từng là huấn luyện viên thể hình và thông dịch viên tòa án, thông thạo tiếng Việt, Quảng Đông và tiếng Anh.

Trong thời gian đại dịch Covid-19, cô lập kênh YouTube ghi lại cuộc sống, hành trình khám phá ẩm thực tại Việt Nam và Hong Kong, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn người theo dõi.

Sau khi thử hầu hết quán Việt tại Hong Kong, Kiki nhận ra có điều gì đó "chưa đủ", hương vị không giống những món ăn mẹ cô từng nấu. Từ đó, ý tưởng mở một tiệm bánh mì "đúng vị Sài Gòn" ra đời.

"Tôi chưa từng có kinh nghiệm trong ngành ẩm thực, nhưng tôi yêu đồ ăn và thích khám phá", cô nói.

Năm 2024, Bánh Mì Nếm mở cửa, là "đứa con tinh thần" của Kiki và Hạnh Đặng - đầu bếp kiêm chủ nhà hàng Pachi Pachi ở TP.HCM. Hai người cùng quê, gặp nhau cách đây 3 năm và nhanh chóng tìm thấy điểm chung trong khẩu vị.

"Ban đầu Hạnh định mở nhà hàng chay, nhưng tôi đề xuất nên giới thiệu ẩm thực Việt đúng nghĩa. Đây là dự án của cả 2, nên đôi khi chúng tôi cãi nhau, nhưng đều muốn làm bằng cả trái tim", Kiki kể trên SCMP.

Kiki Phung (phải) và Hạnh Đặng trước cửa tiệm Bánh Mì Nếm tại khu Wan Chai (Loan Tử), Hong Kong, tháng 6/2024. Ảnh: Eugene Lee.

Quán phục vụ 5 loại bánh mì khác nhau, gồm pate, thịt nguội, chà bông, đồ chua và rau thơm. Các nguyên liệu chính như pate gan, chả nguội và chà bông đều được sản xuất tại Việt Nam, sau đó nhập sang Hong Kong để giữ đúng hương vị.

"Gia đình tôi làm trong ngành ẩm thực ở Việt Nam giúp chuẩn bị nguyên liệu đặc biệt cho tiệm. Chúng tôi muốn mang hương vị Sài Gòn nguyên bản, không pha trộn khẩu vị Quảng Đông", Hạnh cho hay.

Ngay cả bảng hiệu quán cũng được đặt làm tại TP.HCM để có thể in đúng dấu tiếng Việt, điều mà họ không tìm được thợ ở Hong Kong.

Kiki và Hạnh tại quầy phục vụ, nơi những ổ bánh mì thịt heo kho được chuẩn bị cùng đồ chua và rau mùi tươi. Ảnh: Eugene Lee.

Không thể thiếu rau thơm

Phần bánh mì được Kiki và Hạnh nghiên cứu công thức riêng. Mỗi ngày, họ chỉ làm khoảng 100 ổ bánh, đảm bảo độ tươi ngon.

"Bánh mì Việt khác hẳn baguette Pháp. Khí hậu Hong Kong ẩm hơn, nên chúng tôi phải điều chỉnh công thức để bánh vẫn xốp, dai và giòn như ở Sài Gòn", Kiki giải thích.

Ngoài bánh mì, quán còn phục vụ cà phê Việt Nam pha kiểu Sài Gòn. Hạt cà phê được ủ từ hôm trước, để lạnh và uống đen, tạo hương vị đậm, hơi đắng như socola.

Hạnh cho biết cô học cách pha cà phê từ dì của mình, giữ đúng kiểu Sài Gòn với hương vị đậm đặc, trong khi phần lớn cà phê Việt ở Hong Kong thường bị pha loãng và cho quá nhiều sữa.

"Cà phê thật sự phải đậm và mạnh", cô nói.

Thực khách xếp hàng đông đúc trong ngày khai trương cơ sở 2 ở Central (Hong Kong). Ảnh: Kiki Phung.

Với Kiki và Hạnh, rau thơm là linh hồn của ẩm thực Việt. Cả hai cho biết nhiều quán ăn ở Hong Kong chỉ cho vài lá bạc hà để trang trí rồi khách lại bỏ ra, trong khi với họ, rau thơm là yếu tố tạo nên sự cân bằng cho món ăn.

Tại Bánh Mì Nếm, ổ bánh luôn đầy ắp hành lá, ngò, dưa leo và đồ chua. Đôi khi có khách nói không ăn rau, Hạnh liền khéo léo giấu rau vào trong bánh. Khi ăn xong, họ khen bánh ngon mà không hề biết mình đã ăn hết phần rau.

Sau hơn một năm hoạt động, quán đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng người Việt và người bản địa yêu ẩm thực Sài Gòn. Mới đây, họ mở thêm chi nhánh tại Central, phục vụ dân văn phòng và thực khách ở 2 khu sầm uất nhất Hong Kong.

Với Kiki, hành trình rời bỏ hào quang của người sáng tạo nội dung để bán bánh mì không chỉ là một bước ngoặt mà còn là cách mang "hương vị quê hương" ra thế giới.

"Chúng tôi không chỉ bán bánh mì. Chúng tôi đang kể câu chuyện về Việt Nam qua từng ổ bánh nóng hổi", cô nói.

