Ăn gì nếu bạn có một lon sữa đặc Ông Thọ?

Từ món bánh mì chấm sữa giản dị đến bánh flan, sữa chua hay thịt nướng, sữa đặc Ông Thọ gắn bó với nhiều thế hệ người Việt như một phần ký ức ẩm thực.

Một trong những món ăn tuổi thơ của người Việt là bánh mì chấm sữa đặc Ông Thọ. Ảnh: Vinamilk.

Ra đời từ năm 1976, sữa đặc Ông Thọ đã trở thành một trong những thương hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Nhắc đến Ông Thọ, nhiều người thường nhớ ngay đến hương vị béo ngậy và độ sánh mịn đặc trưng.

Không chỉ dùng để chấm bánh mì, sản phẩm còn được sáng tạo trong nhiều món ăn như ướp thịt nướng, nấu cà ri, làm xốt hải sản hay chế biến bánh flan, góp phần làm phong phú thêm hương vị ẩm thực Việt.

Bánh mì chấm sữa đặc Ông Thọ là món ăn tuổi thơ của nhiều người Việt. Ảnh: Đan Vy.

Bánh mì chấm sữa

Bánh mì chấm sữa là món ăn quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Miếng bánh mì nóng giòn chấm cùng sữa đặc tạo nên vị ngọt béo đặc trưng, giản dị nhưng dễ gợi nhớ.

Với nhiều người, nhất là thế hệ 8X-9X, đây là món ăn gắn liền với tuổi thơ, thời mà bữa sáng hay món quà vặt còn đơn sơ.

Trải qua thời gian, bánh mì chấm sữa vẫn giữ nguyên cách thưởng thức, trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực Việt và được yêu thích ở cả 3 miền.

Món bánh mì chấm sữa đặc Ông Thọ từng góp mặt trong Lễ hội bánh mì 2024, cùng xác lập kỷ lục 150 món ăn kèm với bánh mì.

Bánh flan mềm mại, béo ngậy và có độ ngọt vừa phải. Ảnh: @takestwoeggs.

Bánh flan

Bánh flan, hay còn gọi là caramen, là món tráng miệng mềm mịn, béo ngậy, được yêu thích bởi cả trẻ em lẫn người lớn.

Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản như trứng gà, sữa tươi không đường và sữa đặc Ông Thọ, người nội trợ có thể dễ dàng làm ra món bánh flan thơm ngon tại nhà.

Món ăn này xuất hiện phổ biến trong các quán cà phê, tiệm bánh ngọt và cả những gian bếp gia đình. So với các món tráng miệng khác như thạch hay sữa chua, bánh flan có kết cấu mượt mà, dễ ăn, mang hương vị béo ngậy đặc trưng của trứng và sữa.

Bánh phù hợp với nhiều lứa tuổi: trẻ em dùng như món ăn vặt bổ dưỡng, người tập luyện thể thao bổ sung năng lượng, còn người muốn giảm cân có thể thay sữa đặc bằng sữa tươi không đường và thêm chút cà phê để cân bằng vị béo. Ăn bánh flan ở mức vừa phải giúp no lâu mà không lo tăng cân.

Người Việt có thể dễ dàng tự làm sữa chua tại nhà với nguyên liệu sữa đặc. Ảnh: Phương Thùy.

Sữa chua

Sữa chua là món tráng miệng tốt cho tiêu hóa, dễ ăn và phù hợp với mọi lứa tuổi. Thành phẩm làm từ sữa đặc thường có vị ngọt dịu, béo nhẹ, kết cấu mịn và mát.

Món ăn này có thể kết hợp cùng trái cây tươi, nếp cẩm hoặc đá bào, mang đến hương vị thanh mát, dễ chịu.

Để sữa chua đạt độ sánh và mịn, người làm cần khuấy đều tay theo một chiều, lọc hỗn hợp trước khi ủ và duy trì nhiệt độ ổn định trong quá trình lên men. Không nên ủ quá lâu vì sẽ khiến sữa bị chua gắt.

Với những ai không thích vị ngọt đậm, có thể giảm lượng sữa đặc hoặc thay bằng sữa tươi không đường.

Sữa chua sau khi hoàn thành nên được bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đá tủ lạnh, tránh ánh nắng trực tiếp. Nhiệt độ lý tưởng là 6-8 độ C và nên sử dụng trong vòng một tuần để giữ trọn hương vị tươi ngon.

Thịt vai giòn ướp cùng sữa đặc và gia vị, nướng thành những que xiên vàng óng, mềm ngọt và thơm lừng. Ảnh: Lê Hoa.

Thịt, sườn nướng

Thịt, sườn nướng là món ăn được nhiều người yêu thích bởi hương vị đậm đà và mùi thơm quyến rũ khi chín trên than hồng hoặc nồi chiên không dầu.

Để có món thịt nướng ngon, ngoài việc chọn nguyên liệu tươi, khâu ướp thịt đóng vai trò quan trọng quyết định hương vị. Một trong những bí quyết được nhiều người nội trợ và đầu bếp áp dụng là sử dụng sữa đặc trong công thức ướp thịt.

Sữa đặc chứa protein và axit béo giúp làm mềm thớ thịt, giúp thịt dễ thấm gia vị và giữ được độ ẩm khi nướng. Lượng đường tự nhiên trong sữa còn giúp món nướng lên màu đẹp mắt, tạo độ béo ngậy và mùi thơm hấp dẫn đặc trưng mà đường hay mật ong khó mang lại.

Miếng thịt sau khi chín có màu nâu vàng óng, bề mặt hơi cháy cạnh nhưng vẫn mềm, ngọt và mọng nước bên trong. Sữa đặc giúp thịt không bị khô và giảm nguy cơ cháy sém so với khi dùng đường hoặc mật ong.

Đây cũng là bí quyết quen thuộc của nhiều chủ quán cơm tấm, giúp sườn nướng có vị béo nhẹ, thơm ngọt và mềm vừa phải.