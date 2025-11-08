Quán phở kèm cơm nguội ở Hà Nội như trong game 'Quán phở anh Hai'

Khi tựa game "Quán phở anh Hai" gây sốt, nhiều người nhận ra không chỉ các nhân vật như "anh Hai" hay "Cậu Vàng" xuất hiện phiên bản ngoài đời thực, mà món phở kèm cơm nguội cũng có thật.

Phở kèm cơm nguội phiên bản ngoài đời thực của "Quán phở anh Hai".

Những ngày qua, Brother Hai's Pho Restaurant (tạm dịch: Quán phở anh Hai), tựa game kinh dị được phát triển bởi sinh viên Việt Nam, vẫn giữ sức hút lớn với cộng đồng mạng.

Người dùng liên tục tìm kiếm những nhân vật ngoài đời thực như "anh Hai" hay "Cậu Vàng". Cộng đồng mạng cũng quan tâm thực đơn quán gồm: phở tái, phở chín, phở bò viên, phở không hành, "phở không người lái", đồng giá 15.000 đồng/bát. Các món phụ bao gồm cơm nguội 5.000 đồng/đĩa và quẩy 1.000 đồng/cái.

Ngoài các loại phở thông thường, "quán phở anh Hai" còn bán phở kèm cơm nguội.

Thực tế, trên đường Nguyễn Du (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) vốn đã có quán phở nổi tiếng phục vụ kèm cơm nguội từ nhiều năm nay.

Chủ quán Hoàng Minh Thanh (48 tuổi) cho biết việc phục vụ cơm nguội kèm phở xuất phát từ kỷ niệm tuổi thơ, khi anh thường chan nước phở vào cơm để thưởng thức. Anh muốn mang hương vị quen thuộc này đến với khách hàng, giúp họ cảm nhận được hương vị truyền thống và gần gũi.

Quán phở Thanh Béo ở Hà Nội bán phở kèm cơm nguội từ hơn 2 năm nay.

Anh Thanh lựa chọn gạo tám Điện Biên, nấu khéo để cơm trắng, dẻo. Khi chan nước phở, hạt cơm ngấm nước, nở bung, mềm dẻo và đậm đà, hòa cùng nước dùng ngọt thanh.

Nồi cơm trắng được đặt sẵn trên mỗi bàn, phục vụ miễn phí. Thực khách thường múc cơm vào bát phở, trộn đều để thưởng thức, tùy khẩu phần ăn mỗi lần. Món phở kèm cơm nguội không chỉ gợi nhớ ký ức với khách lớn tuổi mà còn tạo sự tò mò, trải nghiệm mới lạ với người trẻ.

"Tôi xem đó như món quà tri ân khách. Quan trọng nhất vẫn là phở ngon và chất lượng", anh Thanh nói.

Bát phở được nhận xét đầy đặn, phù hợp với mức giá.

Hơn 10 năm kinh nghiệm nấu phở, chủ quán duy trì cách ninh xương bò 20 tiếng, sơ chế khoảng 50kg xương và luộc thêm 20kg thịt chín, nhúng 15kg thịt tái mỗi ngày. Thịt sử dụng bò làng Mai Động, thái bằng tay, bán hết trong ngày.

Quán phục vụ nhiều món bao gồm: phở tái, tái gầu, nạm, bắp lõi, bắp gân, bắp sốt, giá từ 40.000-100.000 đồng/bát, kèm trứng chần, quẩy, chanh, ớt chưng, sa tế và gia vị khác.

Quán mở cửa 6h-14h và 17h-22h. Không gian quán gồm một tầng, diện tích khá lớn, chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, khách phải chờ lâu để có chỗ ngồi và được phục vụ.