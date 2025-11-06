Đề nghị dừng quay phim, chụp ảnh 'Cậu Vàng'

Chủ quán nướng ở Hà Nội đề nghị khách hàng dừng quay phim, chụp ảnh Tam - bản sao "Cậu Vàng" trong game "Quán phở anh Hai". Sự nổi tiếng của chú chó khiến quán "vỡ trận".

Khách hàng bế ẵm, chụp ảnh check-in cùng chú chó Tam, tối 5/11. Ảnh: Trần Hiền.

Hai ngày sau khi chú chó cưng tên Tam bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, quán nướng nhỏ trong ngõ Thịnh Quang (phường Đống Đa, Hà Nội) thông báo đề nghị khách hàng dừng quay phim, chụp ảnh làm nội dung (content) trên mạng xã hội.

Theo chủ quán, sau khi Tam nổi tiếng, rất nhiều reviewer và KOL tìm đến quay video. Điều này đã ảnh hưởng cuộc sống của Tam, hoạt động kinh doanh của quán và đời sống hàng xóm xung quanh.

"Chúng tôi biết ơn khách yêu thương Tam và ủng hộ quán. Nhưng yêu quý quán và Tam thì chúng tôi ghi nhận, còn đến để quay content đăng lên mạng quán xin phép từ chối", thông báo nêu rõ.

Quán nướng quá tải sau khi chú chó cưng nổi tiếng vì trông giống "Cậu Vàng" trong game "Quán phở anh Hai". Ảnh: Trần Hiền.

Trước đó, chú chó Tam được nhiều người ví giống nhân vật "Cậu Vàng" trong game Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Quán phở anh Hai) nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng.

Quán nướng phải thông báo không nhận đặt bàn trước vì lượng khách tăng đột biến, đồng thời tuyển thêm nhân viên để phục vụ. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng 30 phút đến một tiếng để chụp ảnh cùng "Mr. Gold" ngoài đời thực.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chủ quán Nguyễn Xuân Minh cho biết quán mang phong cách gia đình, mở cửa mỗi tối từ 18h đến nửa đêm, chuyên các món thịt nướng.

"Trước khi Tam nổi tiếng, quán đã có lượng khách ổn định. Tôi từng đăng ảnh và video vui của nó lên mạng, ai ngờ lại được quan tâm đến vậy", anh nói.

Chú chó Tam được nhận xét giống "Cậu Vàng" trong game "Quán phở anh Hai". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tam là chó cái, 4 tuổi, nặng khoảng 22-23 kg, thuộc giống bull terrier (chó sục bò) khá phổ thông nhưng ít người nuôi. Bộ lông pha màu nâu trắng lạ mắt khiến nhiều người từng nghĩ Tam là giống corgi chân ngắn.

Phần đầu hình quả trứng, mũi đen và dáng tròn trịa của chó cưng khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật "Cậu Vàng" trong tựa game đang gây sốt mạng xã hội.

Cơn sốt "Cậu Vàng" bắt nguồn từ tựa game Brother Hai’s Pho Restaurant, sản phẩm của một lập trình viên Việt Nam có biệt danh Marisa0704. Trò chơi mang yếu tố kinh dị, xoay quanh một quán phở nhỏ ở làng quê Việt Nam, nơi người chơi vừa phục vụ khách, vừa khám phá những bí ẩn ly kỳ.

Sức nóng của game lan nhanh khiến mạng xã hội xuất hiện hàng loạt địa điểm "Phở anh Hai" giả trên Google Maps, thu hút hàng nghìn bình luận và đánh giá như thể quán có thật.