Chờ hàng giờ gặp 'Cậu Vàng' giống trong game Quán phở anh Hai

|
Mạng xã hội Việt “dậy sóng” với game indie thuần Việt Quán phở anh Hai (Brother Hai’s Pho Restaurant). Trong đó, tâm điểm là chú chó “Cậu Vàng” (Mr. Gold) - nhân vật liên tục bị trộm trong game.
|
Độ hot của Quán phở anh Hai vô tình khiến một quán nướng nhỏ ở ngõ Thịnh Quang (phường Đống Đa, Hà Nội) được chú ý, khi chú chó tên Tam của quán có ngoại hình giống hệt “Mr. Gold” trong game. Tam thuộc giống Bull Terrier (chó sục bò), nặng khoảng 9 kg. Giống chó này đặc trưng với đầu hình quả trứng, mũi đen, lông ngắn và thân hình cơ bắp, săn chắc
Sự nổi tiếng của Tam khiến quán nướng nhỏ đông khách tới ăn, cũng như có thể tận mắt nhìn chú chó giống trong game này. Đoàn Văn Thành (23 tuổi) chia sẻ: "Chú chó này rất nổi tiếng trên mạng xã hội dạo gần đây. Tôi chưa chơi game nhưng thấy nó rất đáng yêu nên muốn qua quán để gặp ngoài đời thực một lần".
|
Quán mở cửa từ 17h đến 21h, trước đó đã có lượng khách ổn định. Sau khi chú chó Tam được chú ý trên mạng xã hội, lượng khách tăng mạnh, khiến quán phải xoay xở sắp xếp bàn nhanh nhất có thể.
|
Chú chó Tam có vẻ ngoài dữ dằn nhưng tính cách hiền lành, chỉ cần một cây xúc xích là có thể “dụ” được. Từ khi nổi tiếng, Tam trở thành “thần tài” và “nhân viên đặc biệt” của quán. Chủ quán vui vẻ chia sẻ: "Nhờ giống trong game, Tam được nhiều người biết đến, giờ phần ăn của Tam buổi tối ăn thịt nướng thay cơm".
|
Hiện tại quán nhận về lượng khách đông, cần tuyển thêm nhân viên để phục vụ cũng như ổn định chất lượng. Nhiều bạn trẻ đến quán sẵn sàng chờ 30 phút - 1 tiếng để có bàn và check-in với "Mr. Gold".