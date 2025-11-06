Chờ hàng giờ gặp 'Cậu Vàng' giống trong game Quán phở anh Hai

Sự nổi tiếng của Tam khiến quán nướng nhỏ đông khách tới ăn, cũng như có thể tận mắt nhìn chú chó giống trong game này. Đoàn Văn Thành (23 tuổi) chia sẻ: "Chú chó này rất nổi tiếng trên mạng xã hội dạo gần đây. Tôi chưa chơi game nhưng thấy nó rất đáng yêu nên muốn qua quán để gặp ngoài đời thực một lần".