Gặp sự cố trên cao tốc, tài xế ôtô cần làm gì?

Khi gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m.

Việc lựa chọn tuyến cao tốc cho hành trình có thể rút ngắn thời gian di chuyển bằng ôtô, tuy nhiên cũng tiềm ẩn những rủi ro trong trường hợp phương tiện gặp sự cố, không thể tiếp tục vận hành.

Nội dung khoản 2 Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định tài xế được phép dừng xe, đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác mà buộc phải dừng xe, đỗ xe.

Nếu xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, tài xế cần có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, đồng thời đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m.

Tài xế cũng cần nhanh chóng báo cho cơ quan cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Để hạn chế gặp phải tình trạng hư hỏng phương tiện khi di chuyển trên cao tốc, tài xế có thể chủ động kiểm tra, bảo dưỡng xe trước hành trình.

Một số hạng mục quan trọng cần kiểm tra bao gồm toàn bộ 4 bánh xe, lốp dự phòng, ắc-quy, dầu phanh, dầu động cơ và cả nước làm mát, nước rửa kính.

Trong số này, các bánh xe là hạng mục cần được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi di chuyển, nhất là khi có các tuyến cao tốc trong hành trình. So với các tuyến đường thông thường, cao tốc là nơi phương tiện di chuyển với tốc độ cao hơn một cách liên tục. Do vậy, nếu bánh xe gặp vấn đề mà chưa được kiểm tra và khắc phục, việc di chuyển trên cao tốc dễ tiềm ẩn rủi ro sự cố, gây mất an toàn.

Riêng với ôtô điện, tài xế cần chủ động sạc pin, đảm bảo quãng đường di chuyển còn lại lớn hơn so với chiều dài tuyến cao tốc. Việc liên tục quan sát tình trạng dung lượng pin cũng được khuyến khích để tránh tình trạng cạn pin, khiến xe không thể tiếp tục di chuyển khi đang lưu thông trên cao tốc.