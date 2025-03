Gặp tai nạn nghiêm trọng vì bất cẩn khi dùng nồi áp suất

Mở nắp nồi áp suất khi chưa xả hơi trước, người phụ nữ bị hơi nóng phả vào mặt, gây bỏng mi mắt và kết mạc.

Người phụ nữ 33 tuổi (trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) nhập viện với vết bỏng ở vùng mặt, mi mắt, kết mạc và giác mạc độ I, II do hơi nóng từ nồi áp suất.

Trước đó, khi đang nấu ăn, chị bất ngờ mở nắp nồi áp suất mà không xả hơi trước. Sự thay đổi áp suất đột ngột khiến hơi nóng từ nồi bùng lên, gây bỏng. Ngay sau khi gặp nạn, người bệnh được người thân đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) để được tiến hành thăm khám và điều trị.

Hồi tháng 7/2023, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng tiếp nhận một trường hợp nam bệnh nhân 55 tuổi nhập viện do bỏng khi nấu ăn. Người bệnh cho biết trong lúc nấu ăn tại nhà, nồi áp suất bất ngờ phát nổ gây bỏng.

Bệnh nhân bị bỏng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: BVCC.

Ông được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bỏng độ I, II ở vùng mặt và ngực, bỏng hô hấp, bỏng kết mạc đỏ. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy hở độ III ở 1/3 giữa xương chày, vết thương lóc da cẳng chân phải.

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc vết thương, kết xương chày trái, khâu vết thương và chăm sóc vùng da, niêm mạc bị bỏng. Sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt và được xuất viện.

Theo bác sĩ Lê Khánh Ninh, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bỏng là tai nạn thường gặp trong sinh hoạt và lao động, có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, thậm chí đe dọa tính mạng và để lại di chứng nặng nề.

Trong đó, bỏng nhiệt do nổ nồi hơi có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng do bỏng diện rộng, bỏng sâu kèm theo chấn thương do áp lực nổ như gãy xương, chấn thương ngực.

Mọi người lưu ý không nên mở nắp nồi áp suất ngay sau khi nấu xong. Hãy xả hơi từ từ qua van để nồi giảm nhiệt trước khi mở. Nếu mở nắp đột ngột, áp suất bên trong giảm nhanh có thể gây nổ, tiềm ẩn nguy cơ bỏng và chấn thương.

Bên cạnh đó, việc trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để xử lý đúng cách khi bị bỏng cũng rất quan trọng. Khi gặp nạn, trước tiên cần đưa nạn nhân ra khỏi nguồn nhiệt, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch, sau đó nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà theo những cách sau đây để tránh biến chứng:

Không dùng nước đá lạnh để làm mát vết bỏng vì có thể khiến tổn thương nặng hơn do bỏng lạnh. Đây là sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải.

Tránh chữa bỏng theo kinh nghiệm dân gian như bôi nước mắm, củ chuối... vì những cách này có thể làm vết bỏng nghiêm trọng hơn.

Bôi kem đánh răng lên vết bỏng là quan niệm sai lầm. Kem đánh răng chứa một lượng nhỏ base, khi thoa lên vùng tổn thương có thể gây đau đớn và không giúp ích cho quá trình hồi phục.

Không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế biến chứng.