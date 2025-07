Gây náo loạn nơi công cộng, 'Ngân Baby' bị công an điều tra

“Hot girl Ngân Baby" vừa bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra do liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 13/7, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An đã xác nhận thông tin bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Hoàng Ngân (sinh năm 2003, trú tại xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), còn được biết đến với biệt danh "Ngân Baby", cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) Công an tỉnh Nghệ An để mở rộng điều tra theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 12/7, Công an phường Thành Vinh đã hoàn tất hồ sơ đề nghị tạm giữ Ngân để điều tra làm rõ hai hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Đây là hai tội danh thuộc nhóm tội hình sự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.

"Ngân Baby" tại cơ quan công an - Nguồn: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, hành vi của Ngân diễn ra công khai tại nơi đông người, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và gây thiệt hại vật chất đáng kể. Ngay khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt, lập hồ sơ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tạm giữ đối tượng phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC01, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ mức độ vi phạm và hậu quả gây ra, nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi "Gây rối trật tự công cộng" (Điều 318) có thể bị phạt tù lên đến 7 năm, và hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" (Điều 178) có mức phạt tù cao nhất lên tới 20 năm tùy theo tính chất, mức độ và giá trị tài sản bị thiệt hại.