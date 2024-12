GĐ Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra vụ 2 người tử vong nghi do ngộ độc

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong và 14 người nhập viện nghi do bị ngộ độc tại quận Long Biên.

https://vov.vn/phap-luat/giam-doc-cong-an-ha-noi-chi-dao-dieu-tra-vu-2-nguoi-tu-vong-nghi-do-ngo-doc-post1143697.vov