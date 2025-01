Gen Beta soán ngôi 'thế hệ trẻ nhất'

Những em bé sinh từ ngày 1/1/2025 đến hết năm 2039 được gọi là Gen Beta, "soán ngôi" Gen Z và Gen Alpha để trở thành thế hệ trẻ nhất.

Nếu Gen Alpha thường được gọi là “những đứa trẻ iPad” do sự gắn bó với công nghệ, Gen Beta được dự đoán sẽ còn tiến xa hơn. Ảnh minh họa: @pamyeuoi/IG.

Theo công ty nghiên cứu McCrindle, những em bé sinh từ ngày 1/1/2025 đến hết năm 2039 sẽ thuộc thế hệ Beta (Gen Beta), dự kiến chiếm 16% dân số toàn cầu vào năm 2035 và có thể chứng kiến thế kỷ 22.

McCrindle, công ty do nhà nghiên cứu xã hội kiêm "cha đẻ" của thuật ngữ "Gen Alpha" Mark McCrindle sáng lập, đã công bố thông tin này trong một bài đăng, Business Insider đưa tin.

Sự ra đời của Gen Beta đánh dấu một chương mới trong phân loại thế hệ, tiếp nối những cột mốc quan trọng trong lịch sử gần 100 năm qua:

Gen Beta: 2025-2039

Gen Alpha: 2010-2024

Gen Z: 1997-2012

Thế hệ Millennials: 1981-1996

Thế hệ X: 1965-1980

Thế hệ Boomers: 1946-1964

The Silent Generation: 1928-1945

McCrindle nhận định cuộc sống của Gen Beta sẽ được định nghĩa bởi trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tự động hóa. Ảnh minh họa: NDT.

Giống Gen Alpha, Gen Beta được dự đoán sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi công nghệ.

Nếu Gen Alpha được biết đến với biệt danh "những đứa trẻ iPad" do sự trưởng thành gắn liền với thiết bị này, thì Gen Beta sẽ sống trong một kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa tồn tại song song trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, thế hệ này cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn của xã hội, bao gồm khủng hoảng khí hậu và sự thay đổi dân số toàn cầu.

Theo NBC Losangeles, sự thay đổi liên tục giữa các thế hệ có thể khiến nhiều người cảm thấy chóng mặt.

"Không lâu trước đây, chúng ta vẫn còn nói về Millennials như những đứa trẻ", Jason Dorsey (Mỹ), một nhà nghiên cứu về các thế hệ và là tác giả của cuốn sách Zconomy: How Gen Z Will Change the Future of Business — and What to Do About It (tạm dịch: "Cách Gen Z định hình tương lai kinh doanh - và những điều cần thực hiện", chia sẻ.

Dorsey cho biết thế hệ Beta sẽ bắt đầu cuộc sống rất khác so với những người thuộc thế hệ Alpha. Là con cái của những người thuộc thế hệ Millennials và Gen Z, họ sẽ được sinh ra trong một thế giới hoàn toàn hậu đại dịch.

Sự trỗi dậy của AI, đặc biệt là sau sự ra mắt của ChatGPT vào tháng 11/2022, đã đặt ra nhiều câu hỏi cho các bậc phụ huynh của Gen Alpha về cách quản lý mối quan hệ giữa con cái và công nghệ.

Gen Beta đang khởi đầu hành trình của mình với nhiều cơ hội và thách thức. Ảnh minh họa: Nation Thailand.

Tháng 11/2023, một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew (trụ sở tại Mỹ) cho thấy cứ 5 học sinh biết đến ChatGPT sẽ có 1 người sử dụng công cụ này vào việc học tập.

Trước đó, các chuyên gia về nuôi dạy con cái đã khuyến cáo bậc phụ huynh của Gen Alpha nên hạn chế việc cho con cái tiếp xúc với mạng xã hội, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần.

Các cuộc tranh luận xoay quanh vai trò của công nghệ trong giáo dục và đời sống gia đình cũng trở thành mối quan tâm lớn khi Gen Beta chào đời.

Năm 2019, Michael Dimock (Mỹ), Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Pew, đã lưu ý rằng không nên đơn giản hóa sự khác biệt giữa các nhóm người bằng cách sử dụng các nhãn dán thế hệ. Thay vào đó, hãy xem đây là cách để nhìn nhận và phân tích những thay đổi lớn trong xã hội.

Sự xuất hiện của Gen Beta không chỉ là một cột mốc thời gian, mà còn là dấu hiệu cho thấy một kỷ nguyên mới đang đến, với những cơ hội và thách thức chưa từng có. Việc hiểu rõ về thế hệ này sẽ giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.