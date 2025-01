Cái chết của các hộp đêm

Từ Đức, Mỹ đến Australia, ngày càng nhiều hộp đêm phải đóng cửa khi chi phí tổ chức tăng và giới trẻ không còn tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Giới trẻ không còn mặn mà với những bữa tiệc thâu đêm. Ảnh minh hoạ: Atlanta Tel Aviv.

Những người tham dự sự kiện đón năm mới 2025 kéo dài 35 giờ tại câu lạc bộ đêm Watergate ở Berlin (Đức) sẽ là những người cuối cùng tận hưởng không khí tiệc tùng tại đây.

Watergate, một địa điểm biểu tượng của Berlin, mới đây đã trở thành nạn nhân tiếp theo của hiện tượng "clubsterben" - sự sụp đổ của các câu lạc bộ, Financial Times đưa tin

“Berlin không còn là điểm đến của những du khách yêu thích các hộp đêm nữa”, ban quản lý của Watergate cho biết trong thông báo ngừng hoạt động.

Người đồng sở hữu của hộp đêm này lý giải rằng việc chi phí tăng cao, lượng khách du lịch giảm, sự thờ ơ của Gen Z (sinh năm 1997-2012) và độ “phủ sóng” của các lễ hội âm nhạc là nguyên nhân khiến quán đóng cửa.

Nhiều câu lạc bộ nổi tiếng đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa vì sở thích của Gen Z thay đổi. Ảnh minh họa: Chinese Laundry.

Áp lực tài chính mà Watergate gặp phải cũng là vấn đề chung của nhiều thành phố nổi tiếng với "cuộc sống về đêm", từ Berlin (Đức), Barcelona (Tây Ban Nha), Melbourne (Australia) đến New York (Mỹ). Mặc dù nhạc điện tử, đặc biệt là nhạc dance, ngày càng trở nên phổ biến, giờ đây giới trẻ lại thường kết thúc đêm tiệc sớm hơn.

Theo phân tích của Financial Times từ dữ liệu trên trang Resident Advisor, trong giai đoạn 2014-2024, số lượng các sự kiện kéo dài qua 3h sáng đã giảm ở 12/15 thành phố lớn trên thế giới.

Lutz Leichsenring, nhà sáng lập VibeLab, một công ty tư vấn quốc tế về sự kiện đêm, cho biết các nightclub thường đóng cửa sớm để tiết kiệm chi phí vì doanh thu từ đồ uống giảm mạnh vào sáng sớm. Ông cũng chia sẻ rằng các sự kiện ban ngày đang dần trở thành đối thủ cạnh tranh lớn với hoạt động giải trí về đêm.

Ngoài ra, các quy định về giấy phép đã trở nên nghiêm ngặt hơn sau đại dịch Covid-19, gây khó khăn cho các hộp đêm và nhà tổ chức sự kiện ở nhiều thành phố.

Mặc dù một số nơi đã bổ nhiệm "thị trưởng đêm" (night mayor) và áp dụng chính sách "thành phố không ngủ", việc tăng cường giám sát các hoạt động về đêm sau đại dịch đã khiến các quy định đối với các cơ sở mở cửa xuyên đêm trở nên chặt chẽ hơn.

Giới trẻ có xu hướng kết thúc tiệc sớm và ưu tiên lối sống lành mạnh. Ảnh: phatdoan/Pexels.

Mike Vosters, người sáng lập Matinee Social Club chuyên tổ chức các bữa tiệc vào đầu buổi tối ở thành phố New York (Mỹ), cho biết các bữa tiệc diễn ra trong khung giờ 17-22h vốn dành cho thế hệ Millennials (sinh năm 1981-1996), những người không còn muốn tiệc tùng thâu đêm, giờ đây lại thu hút sự quan tâm của Gen Z.

Vosters giải thích sự thay đổi này xuất phát từ việc giới trẻ không còn muốn tiêu tiền vào "bottle service" (dịch vụ chọn mua chai rượu và được phục vụ tại bàn) ở các lounge và câu lạc bộ đêm, đồng thời họ cũng chú trọng hơn đến lối sống lành mạnh. Chính điều này đã góp phần khiến các bữa tiệc kết thúc sớm hơn.

Dữ liệu từ Resident Advisor cho thấy xu hướng này đang dần trở nên phổ biến. Ở nhiều thành phố lớn, số lượng sự kiện kết thúc vào lúc 22h ngày càng tăng.

Melbourne (Australia), thành phố từng được mệnh danh là thủ đô âm nhạc của thế giới và nổi tiếng với nền văn hóa vũ trường sôi động cách đây 20 năm, hiện cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Điều này bắt nguồn từ sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và chi phí tổ chức sự kiện ngày càng cao, đặc biệt là sau đại dịch.

Dù gặp nhiều thách thức, ngành âm nhạc điện tử vẫn tăng trưởng mạnh, đạt doanh thu 11,8 tỷ USD trong năm 2023. Ảnh: Lloyd James/Pexels.

Một giám đốc trong ngành giải trí cho biết giới trẻ hiện nay ít có xu hướng tiệc tùng đến sáng như thế hệ trước, vì họ chú trọng hơn đến sức khỏe và chi tiêu tiết kiệm. Điều này được thể hiện rõ qua việc hàng trăm hộp đêm ở Melbourne đã phải đóng cửa trong những năm gần đây, và số lượng câu lạc bộ mở cửa xuyên đêm ngày càng giảm.

Tại thủ đô Dublin (Ireland), các nhà vận động đang nỗ lực thay đổi các quy định giấy phép nghiêm ngặt, yêu cầu các câu lạc bộ phải trả 410 euro mỗi đêm để được mở cửa từ 0h30 đến 2h30.

Sunil Sharpe, DJ kiêm đồng sáng lập tổ chức Give Us the Night, cho biết việc trì hoãn dự luật đề xuất kéo dài giờ đóng cửa đến 6h đã khiến ngành công nghiệp này rơi vào tình trạng khó khăn. Các nhà điều hành lo ngại khi đầu tư vào các địa điểm mới. Ông ước tính hiện chỉ còn khoảng 20-25 hộp đêm ở Dublin và các khu vực lân cận.

“Giờ đây, việc mở hộp đêm hay tổ chức một đêm tiệc trở nên rất tốn kém”, ông chia sẻ.

Tuy nhiên, ngành âm nhạc điện tử vẫn ghi nhận những dấu hiệu tích cực. Theo nghiên cứu từ International Music Summit, hội nghị âm nhạc được tổ chức tại đảo Ibiza (Tây Ban Nha), ngành này đã tăng trưởng 17% trong năm 2023, với doanh thu đạt 11,8 tỷ USD .

Dữ liệu từ 15 thành phố mà Financial Times phân tích cũng cho thấy trong năm 2024, số lượng địa điểm tổ chức hơn 5 sự kiện đã tăng 60% so với 10 năm trước. Kể từ năm 2014, hơn 35.000 nghệ sĩ đã biểu diễn tại các thành phố này, tăng 90% so với giai đoạn trước đó.

“Mọi người vẫn khao khát sự kết nối và muốn ra ngoài. Điều đó chưa bao giờ thay đổi và âm nhạc vẫn là cách tốt nhất để gắn kết mọi người”, Vosters chia sẻ.