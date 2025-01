Gen Z tận hưởng chuyến du lịch dịp Tết với 4 ‘không’

Không cần mang tiền mặt hay tốn thời gian cho thủ tục phức tạp, giới trẻ áp dụng nhiều bí kíp để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi dịp Tết.

Bên cạnh xả stress sau một năm làm việc hết mình, du lịch dịp Tết còn là cơ hội để Gen Z thể hiện phong cách sống, tìm nguồn cảm hứng cho năm mới. Để tận hưởng chuyến vi vu gọn nhẹ, an toàn và tiện lợi, giới trẻ áp dụng nhiều hình thức sáng tạo. Nhờ đó, các chuyến xê dịch - dù trong nước hay nước ngoài - đều không “vướng” thủ tục phức tạp hay hành lý cồng kềnh.

Không tiền mặt

Thói quen sử dụng tiền mặt của giới trẻ đang giảm với biên độ lớn nhất trong lịch sử. Khảo sát của Square ghi nhận 70% Gen Z thích giao dịch không dùng tiền mặt, 10% chọn tiền mặt là phương thức thanh toán chính. Nhóm này đang dẫn đầu xu hướng không tiền mặt, nhấn mạnh tính tiện lợi của thẻ, ví điện tử, chuyển khoản và QR Code.

Năm 2024, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đạt hơn 17 tỷ giao dịch, với tổng giá trị khoảng 280 triệu tỷ đồng (tăng hơn 120% về giá trị so với cùng kỳ). Gen Z đóng góp khoảng 25% vào lực lượng lao động, tương đương 15 triệu người, tác động lớn đến xu hướng này.

Tiền mặt không còn là lựa chọn thanh toán ưu tiên của giới trẻ.

Trong bối cảnh đó, các tấm thẻ thanh toán như Shinhan SOL Travel trở thành bạn đồng hành thiết thực của Gen Z khi đi du lịch, khám phá các quốc gia. Bạn không cần mang theo tiền mặt hay tìm kiếm ATM ở những nơi xa xôi. Với thẻ Shinhan SOL Travel, bạn có thể nhanh chóng chi trả từ vé máy bay, khách sạn đến những món ăn ngon tại nhà hàng.

Không phí thường niên, ưu đãi giao dịch ngoại tệ

Với tín đồ du lịch quốc tế, việc chi tiêu bằng ngoại tệ thường đi kèm nỗi lo tỷ giá và các khoản phí chuyển đổi. Thẻ Shinhan SOL Travel giúp bạn loại bỏ rắc rối này, khi không mất phí thường niên, phí giao dịch ngoại tệ là 0,99%. Bên cạnh đó, khách hàng được nhận ưu đãi khi mua ngoại tệ tiền mặt hay chuyển tiền ra nước ngoài. Điều này đồng nghĩa bạn tiết kiệm đáng kể chi phí trong mọi giao dịch.

Chủ thẻ còn được tận hưởng ưu đãi giảm giá của 200 đối tác - từ trải nghiệm ẩm thực, mua sắm, du lịch đến chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Các giao dịch được tích lũy điểm thưởng 1-2%, có thể quy đổi thành tiền mặt.

Với công nghệ định danh trực tuyến (e-KYC), khách hàng có thể mở thẻ qua ứng dụng SOL Mobile Banking nhanh chóng và tiện lợi.

Không lo lắng nhờ bảo hiểm du lịch toàn cầu

Bảo hiểm du lịch toàn cầu là “tấm khiên” bảo vệ, giúp bạn an tâm hơn trong suốt chuyến đi xa, đặc biệt cần thiết với tín đồ du lịch chuộng khám phá. Mất hành lý, chuyến bay bị hủy hoặc gặp vấn đề sức khỏe là những sự cố không ai mong muốn. Khi đến quốc gia xa lạ, những vấn đề bạn gặp phải có thể trở nên phức tạp, đặc biệt là tiếp cận dịch vụ y tế hoặc tự mình giải quyết sự cố.

Với bảo hiểm du lịch toàn cầu, bạn không chỉ được hỗ trợ y tế, mà còn tiết kiệm thời gian, tiền bạc khi gặp các sự cố không lường trước. Bảo hiểm hỗ trợ xử lý mọi vấn đề phát sinh nhanh chóng, hiệu quả.

Chủ thẻ Shinhan SOL Travel có 3 đặc quyền bảo hiểm kèm theo gồm: Bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 12 tỷ đồng khi thanh toán chuyến đi bằng thẻ thanh toán SOL Travel, bảo hiểm mua sắm trực tuyến và bảo hiểm ATM. Nhờ đó, bạn có thể tập trung tận hưởng chuyến đi mà không lo lắng về rủi ro ngoài ý muốn.

Không tốn phí vẫn có đặc quyền phòng chờ sân bay

Năm 2024 chứng kiến xu hướng mới nổi của Gen Z: “Tiết kiệm ồn ào - loud budgeting”. Không còn tiêu xài hoang phí, khoe món đồ xa xỉ trên mạng xã hội, người trẻ đang dần chuyển sang lối sống tiết kiệm.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với chi tiêu tằn tiện. Người trẻ vẫn muốn tận hưởng phong cách sống YOLO (You only live once - Bạn chỉ sống một lần trên đời) với những chuyến xê dịch để khám phá thế giới. Để có cuộc sống thoải mái nhưng không lãng phí, giới trẻ lựa chọn giải pháp tiêu dùng thông minh. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tệp khách hàng trẻ.

Đơn cử, tấm thẻ của ngân hàng Shinhan tích hợp đặc quyền vào 1.100 phòng chờ sân bay Dragon Pass trên toàn cầu, phục vụ các chủ thẻ có mức chi tiêu nhất định. Theo đó, bạn được thư giãn trong không gian sang trọng của phòng chờ sân bay và trải nghiệm các dịch vụ cao cấp như thức ăn cùng đồ uống miễn phí, Wi-Fi tốc độ cao…