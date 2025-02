Ghế ôtô cho trẻ em - giá cao, thị trường cho thuê sôi động

Ghế ngồi ôtô trẻ em là trang bị cần thiết đảm bảo an toàn cho trẻ khi di chuyển bằng ôtô. Tuy nhiên, giá bán của sản phẩm này còn tương đối cao.

Ghế ngồi trẻ em (Car Seat) là một trang bị an toàn cần thiết cho trẻ em khi di chuyển với ôtô. Tuy nhiên, sản phẩm này hiện vẫn còn khá đắt đỏ, nhiều phụ huynh cũng không có nhu cầu sử dụng ghế ngồi trẻ em trên ôtô quá thường xuyên, do vậy việc bỏ tiền mua đứt được xem là khá "lãng phí".

Giữa tình hình đó, nhiều đơn vị cho thuê ghế ngồi trẻ em đã xuất hiện, cung cấp giải pháp phù hợp cho nhiều gia đình trẻ, người có nhu cầu trong ngắn hạn.

Đa dạng sản phẩm, mức giá

Liên hệ đến một cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê ghế ôtô trẻ em tại TP.HCM, phóng viên Tri thức - Znews được tư vấn một số dòng sản phẩm cho bé dưới 1 tuổi.

"Giá thuê ghế trong ngày dao động 150.000-230.000 đồng/ngày tùy sản phẩm. Các ngày thuê tiếp theo, khách hàng phải trả thêm 100.000-180.000 đồng/ngày", nhân viên tư vấn chia sẻ.

Tại cơ sở này, khách hàng cũng có thể chọn thuê ghế ôtô theo tuần, với chi phí từ 530.000 đến 800.000 đồng mỗi tuần.

Nhân viên tư vấn cho biết nếu khách hàng chọn thuê từ 3 ngày trở lên, cơ sở sẽ cử kỹ thuật viên giao hàng đến tận nhà và lắp đặt sản phẩm lên xe. Trong trường hợp này, khách hàng không cần phải đặt cọc.

Còn với nhu cầu thuê ngắn ngày, khách hàng cần phải đặt cọc và có thể lựa chọn giữa việc đến tận kho để lấy sản phẩm, hoặc nhận ghế ôtô trẻ em thông qua dịch vụ giao nhận.

"Nếu thuê ngắn ngày, khách hàng phải đặt cọc 1,5 triệu đồng. Tiền cọc sẽ được hoàn trả sau khi kết thúc thời hạn thuê và khách hàng trả lại sản phẩm", nhân viên tư vấn chia sẻ.

Một trong các sản phẩm ghế ngồi ôtô được cơ sở này cung cấp dịch vụ cho thuê. Ảnh: FBNV.

Cũng theo thông tin từ nhân viên tư vấn, chi phí thuê ghế ôtô tại cơ sở này sẽ được giữ nguyên, không thay đổi theo chiều hướng tăng trong các dịp Lễ, Tết.

Tuy nhiên do nhu cầu có xu hướng tăng cao, khách hàng thuê ghế ôtô trẻ em trong các dịp này cần chọn thuê ít nhất 3 ngày, đồng thời cũng cần liên hệ trước để đảm bảo còn hàng và chọn được sản phẩm đúng nhu cầu.

"Trong trường hợp khách hàng liên hệ thuê ghế ôtô trẻ em quá sát kỳ nghỉ Lễ, Tết, cơ sở sẽ phụ thu 100.000 đồng/ghế", nhân viên tư vấn chia sẻ.

Ghế ngồi ôtô cho trẻ - "bảo bối" an toàn

Tài liệu của Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo trẻ em Car Seat) khi di chuyển với ôtô.

Loại ghế ngồi này không bố trí ở hàng ghế trước. Phụ huynh cũng được khuyến khích cho trẻ ngồi trên loại ghế này lâu nhất có thể để đảm bảo an toàn.

CDC Mỹ khuyến cáo trẻ em nên sử dụng ghế ngồi chuyên biệt khi di chuyển trên ôtô.

Khi kích thước của trẻ vượt quá không gian sử dụng của ghế nôi quay mặt về sau, trẻ có thể được đặt vào ghế nôi quay mặt về trước (Forward-Facing Car Seat).

Theo CDC Mỹ, trẻ em thuộc nhóm này cũng được khuyến khích ngồi trong ghế nôi đến ít nhất 5 tuổi hoặc khi chiều cao và cân nặng phát triển đến mức không thể sử dụng loại ghế này.

Khi ấy, trẻ em có thể chuyển sang ngồi trong một loại ghế nâng (Booster Seat) có tác dụng giúp vị trí ngồi của trẻ được vừa vặn so với ghế tiêu chuẩn trang bị ôtô, vốn được thiết kế theo thể trạng của người trưởng thành. Loại ghế nâng này được yêu cầu sử dụng cho đến khi trẻ không còn ngồi vừa, hoặc khi phát triển đến giai đoạn 9-12 tuổi.

Trên website của mình, CDC Mỹ cũng khuyến cáo trẻ em nên được ngồi ở hàng ghế sau và có thắt dây an toàn cho đến khi 13 tuổi.

Chở trẻ em trên ôtô không đúng cách cũng bị phạt

Nội dung điểm m khoản 3 Điều 6 Nghị định 168 cho thấy từ ngày 1/1/2026, người điều khiển ôtô tại Việt Nam sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi ngồi ở hàng ghế trước hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Quy định này được nêu cụ thể trong khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trong đó đề cập khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ôtô, người điều khiển không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với lái xe, trừ loại xe chỉ có một hàng ghế. Người điều khiển phương tiện cũng phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Liên quan đến thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, khoản 13 Điều 2 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có đề cập đây là thiết bị có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe ôtô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc xe ôtô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Ghế ngồi trẻ em là trang bị đảm bảo an toàn cho trẻ khi di chuyển bằng ôtô. Ảnh minh họa: Maxi-Cosi.

Còn ở mục Mục 1 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024 do Bộ Giao thông vận tải ban hành, thiết bị an toàn cho trẻ em được liệt kê chi tiết gồm Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

Trong đó, hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm và có khả năng lắp đặt chắc chắn lên ôtô.

Còn hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS gồm Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (Integral Universal ISOFIX Child Restraint Systems - i-Size) và Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt" (Integral "Specific vehicle ISOFIX" Child Restraint Systems).