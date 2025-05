'Ghép đôi' dưỡng chất tạo nền tảng cho bé phát triển toàn diện

Những dưỡng chất tưởng chừng đơn lẻ, nhưng khi kết hợp đúng cách lại giúp tăng hiệu quả hấp thu và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện ở trẻ.

Cho trẻ ăn đủ chất là điều cực kỳ cần thiết, nhưng để nuôi dưỡng bé thật sự khỏe mạnh, sự kết hợp đúng giữa các dưỡng chất mới đóng vai trò quan trọng. Có những cặp chất nếu đi cùng nhau sẽ giúp gia tăng hiệu quả sinh học, từ đó hỗ trợ phát triển toàn diện về xương khớp, miễn dịch, trí tuệ và khả năng vận động.

Thay vì tách riêng từng dưỡng chất, việc “ghép đôi” chúng đúng cách đang trở thành hướng đi được nhiều phụ huynh quan tâm.

Canxi và vitamin D3 - bộ đôi hỗ trợ phát triển chiều cao

Canxi là thành phần chủ yếu tạo nên cấu trúc xương và răng. Nhưng để canxi phát huy tác dụng, cần có vitamin D3 hỗ trợ. Vitamin D3 đóng vai trò như “chìa khóa”, giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn tại ruột và vận chuyển đến các mô xương. Nếu chỉ bổ sung canxi mà thiếu vitamin D3, một phần đáng kể canxi có thể bị đào thải. Điều này khiến quá trình phát triển chiều cao hoặc độ chắc khỏe của xương bị ảnh hưởng.

Bổ sung đồng thời 2 dưỡng chất này sẽ giúp cơ thể bé tận dụng được nguồn canxi hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ phát triển chiều cao ổn định.

Để trẻ phát triển chiều cao tốt, ba mẹ đừng quên canxi và vitamin D3 trong khẩu phần hàng ngày.

Lactoferrin và sắt - hấp thu tốt, miễn dịch khỏe

Cặp dưỡng chất khác hoạt động hiệu quả khi đi cùng nhau là lactoferrin và sắt. Lactoferrin là loại protein có khả năng gắn kết cao với sắt, từ đó hỗ trợ vận chuyển sắt ổn định trong hệ tiêu hóa. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc duy trì nguồn sắt cho quá trình tạo máu ở trẻ nhỏ.

Lactoferrin xuất hiện nhiều trong sữa non - dòng sữa đầu tiên của mẹ. Ở đó, lactoferrin giúp ức chế vi khuẩn bằng cách giữ sắt khỏi tay chúng, hỗ trợ hấp thu sắt hiệu quả hơn, giảm rõ rệt nguy cơ rối loạn tiêu hóa thường gặp khi bổ sung sắt riêng lẻ. Còn sữa non lại là nguồn kháng thể IgG tự nhiên, giúp cơ thể trẻ nhận diện và phản ứng nhanh với các tác nhân gây bệnh. Khi đi cùng nhau, Lactoferrin và sữa non giúp bé được bổ sung vi chất thiết yếu một cách an toàn, đồng thời tăng cường hàng rào đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ toàn diện từ bên trong.

Sản phẩm sữa có thành phần lactoferrin giúp bé tăng cường hàng rào đề kháng.

DHA và choline - tăng cường phát triển trí tuệ, thị lực

Trong nhóm dưỡng chất hỗ trợ trí não, DHA và choline thường được nhắc đến cùng nhau. DHA đóng vai trò cấu trúc, có mặt trong màng tế bào thần kinh và tham gia vào quá trình hình thành kết nối trong não bộ. Trong khi đó, choline liên quan việc sản xuất acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh có tác động đến khả năng ghi nhớ, học hỏi và điều hòa vận động.

Cả 2 dưỡng chất đều có vai trò độc lập nhưng khi cùng hiện diện trong khẩu phần ăn, chúng tạo ra nền tảng hỗ trợ phát triển trí não, khả năng tập trung và hoàn thiện thị lực ở trẻ. Đặc biệt trong giai đoạn đầu đời - khi não bộ đang phát triển nhanh về cả khối lượng lẫn chức năng - việc bổ sung đồng thời DHA và choline giúp tăng hiệu quả xây dựng mạng lưới thần kinh một cách bền vững hơn.

Bé khỏe mạnh, thông minh nhờ được bổ sung thực phẩm chứa DHA và choline đúng cách. Ảnh: Depositphotos.

Sắt và vitamin C - hỗ trợ tạo máu, phòng ngừa thiếu hụt

Mối liên hệ giữa sắt và vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình tạo máu. Sắt rất cần thiết để sản sinh hồng cầu - tế bào chịu trách nhiệm mang oxy đi nuôi cơ thể. Tuy nhiên, sắt từ nguồn thực vật thường khó được hấp thu trực tiếp.

Vitamin C có khả năng hỗ trợ chuyển đổi sắt sang dạng dễ hấp thu hơn, đồng thời cải thiện môi trường đường ruột để việc tiếp nhận vi khoáng này diễn ra thuận lợi hơn. Nhờ đó, cơ thể bé có thể tận dụng tốt hơn lượng sắt có trong bữa ăn, hạn chế nguy cơ thiếu máu. Việc bổ sung sắt cùng với vitamin C, đặc biệt thông qua nguồn thực phẩm đa dạng, là lựa chọn đơn giản và hiệu quả.

Từ những cặp dưỡng chất nói trên, có thể thấy rằng mỗi chất dinh dưỡng đều có vai trò riêng, nhưng không phải lúc nào chúng cũng phát huy tác dụng tối đa nếu đứng một mình.

Khi đi cùng đúng “bạn đồng hành”, hiệu quả của mỗi chất được tăng cường đáng kể. Sự phối hợp hợp lý giúp tối ưu hấp thu, giảm thất thoát và tạo điều kiện cho các hệ cơ quan của trẻ cùng phát triển đồng bộ. Đây cũng là cơ sở để nhiều bậc cha mẹ ngày nay thay đổi cách tiếp cận dinh dưỡng - từ việc “cho đủ chất” sang “kết hợp đúng chất”.