Gia đình Quế Ngọc Hải tham dự Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025

Trong 2 ngày 11-12/10 tại phố đi bộ Hồ Gươm, Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 sẽ diễn ra với chủ đề “Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương”.

Trải qua 5 năm tổ chức, Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc đã trở thành một điểm hẹn văn hóa thường niên, nơi không chỉ tôn vinh những giá trị gia đình mà còn khơi dậy cảm hứng xây dựng tổ ấm hiện đại và hôn nhân bền vững cho người trẻ.

Năm 2025 cũng là năm thứ 6 chương trình quay trở lại, đồng thời đánh dấu cột mốc 5 năm đồng hành liên tiếp của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), trong việc chung tay vun đắp cho một cộng đồng gia đình trẻ hạnh phúc, nhân văn và lan tỏa tinh thần sống đẹp đến xã hội.

Với chủ đề “Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương”, ngày hội năm nay lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Là khi vợ chồng biết sẻ chia để thấu hiểu, cha mẹ đồng hành cùng con cái trên mỗi chặng đường, và từng thành viên trong gia đình trân trọng yêu thương, sống trách nhiệm. Bởi hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều lớn lao, mà luôn ở sự đồng hành và gắn kết qua năm tháng. Những giá trị và thông điệp ấy sẽ được Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 lan tỏa qua từng không gian và hoạt động của chương trình.

Không gian trải nghiệm đa sắc màu

Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 được thiết kế như một hành trình nhiều cung bậc cảm xúc, giúp các thành viên có thể tìm thấy những niềm vui và sự gắn kết qua nhiều hoạt động. Một trong những điểm nhấn là trạm trò chơi “Hành trình yêu thương”, nơi các gia đình, cặp đôi cùng nhau khám phá, phối hợp và vượt qua thử thách.

Các hoạt động trải nghiệm thú vị dành cho các gia đình.

Đến với ngày hội năm nay, người tham gia không thể bỏ lỡ không gian lưu giữ kỷ niệm với hoạt động chụp ảnh lấy liền ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Đồng thời, ưu đãi, quà tặng từ các gian hàng như PNJ sẽ được gửi đến gia đình tham dự, tăng thêm niềm vui và trải nghiệm trọn vẹn trong không khí gắn kết.

Đặc biệt, điểm hẹn được nhiều người mong chờ nhất là đêm nhạc hội “Viết hành trình yêu thương” diễn ra vào tối 12/10. Đêm nhạc quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ được yêu thích, mang đến bữa tiệc âm nhạc sôi động, ngọt ngào, khắc họa hành trình ươm mầm yêu thương của các gia đình Việt qua những lời ca, giai điệu thật đẹp và đong đầy cảm xúc.

Gặp gỡ những gia đình truyền cảm hứng

Tâm điểm đáng chú ý và không thể thiếu của chương trình là buổi giao lưu cùng các gia đình trẻ tiêu biểu - những gương mặt đang lan tỏa thông điệp sống đẹp, giữ lửa hôn nhân và nuôi dưỡng giá trị của gia đình hiện đại, văn minh, tiến bộ.

Gia đình Truyền hình.

Khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải, gia đình MC-BTV Lê Mạnh Cường và Hương Giang. Đây là những gia đình trẻ nổi bật, được biết đến bởi sự đồng hành, sẻ chia và trách nhiệm trong cuộc sống.

Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải.

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến màn giao lưu ấm áp với gia đình chị Vàng Thị Thông và anh Lâm A Hà - hình mẫu của hạnh phúc giản dị, lạc quan và đầy yêu thương. Khán giả cũng sẽ được kết nối cùng gia đình bác sĩ tim mạch Đỗ Doãn Bách, cùng nhiều gia đình trẻ khác đang không ngừng vun đắp những giá trị tích cực của tình yêu bền chặt, gắn bó và hành trình nuôi dạy con đầy thấu hiểu.

Gia đình chị Thông - anh Hà.

Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc 2025 hứa hẹn là dịp để các cặp đôi, cha mẹ và các con cùng nhau trải nghiệm, giao lưu học hỏi và lưu giữ kỷ niệm. Với chuỗi hoạt động phong phú, sự góp mặt của các gia đình trẻ tiêu biểu cùng không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình sẽ gắn kết các thành viên trong gia đình, thắp lửa yêu thương và cảm hứng xây dựng gia đình hạnh phúc.