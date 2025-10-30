TikToker qua đời ở tuổi 29 vì ung thư cực hiếm

Kaelin Bradshaw, nữ TikToker nổi tiếng với những video ghi lại hành trình chiến đấu căn bệnh ung thư ống mật hiếm gặp, đã qua đời ở tuổi 29.

Kaelin Bradshaw mắc bệnh ung thư ống mật hiếm gặp. Ảnh: @kaelin-bradshaw.

Thông tin được chồng nữ TikToker, Austin, xác nhận trên kênh video vào ngày 29/10. Anh chia sẻ vợ đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 27/10.

"Kaelin ra đi trong vòng tay tôi, giữa tình yêu thương của cả gia đình", người chồng nói, theo New York Post.

Từ khi biết mình mắc bệnh, Kaelin rất đau buồn nhưng luôn giữ tinh thần kiên cường. Cô từng hứa với gia đình sẽ không bao giờ bỏ cuộc và đã thực hiện lời hứa ấy cho đến khi cơ thể không còn sức chống chọi.

Cha của Kaelin, ông Mark Bradshaw, cũng đăng một đoạn video xúc động lên mạng xã hội, xác nhận tin buồn. Ông viết: "Chúng tôi đã mất đi thiên thần của mình. Cảm ơn tất cả tình yêu, lời cầu nguyện và sự ủng hộ mà mọi người dành cho gia đình tôi. Kaelin - ánh sáng của con sẽ mãi tỏa sáng trong tim mọi người".

Video cuối cùng của Kaelin được đăng ngày 16/10, trong đó cô kêu gọi gần 100.000 người theo dõi ủng hộ trang GoFundMe để giúp cô và chồng trang trải chi phí điều trị.

Cô bày tỏ lòng biết ơn với chồng - người luôn ở bên suốt thời gian cô nằm viện, thậm chí bán cả xe tải và thuyền để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Kaelin mong số tiền quyên góp có thể giúp anh "bớt lo lắng để tập trung ở bên cô" và hy vọng cả hai sẽ có thể cùng đi du lịch một chuyến sau khi cô bắt đầu liệu trình điều trị mới.

Trên trang GoFundMe, Kaelin cho biết cô được chẩn đoán mắc ung thư ống mật giai đoạn 4 - một căn bệnh hiếm gặp, thường chỉ phát hiện ở người trên 50 tuổi và khó điều trị do phát hiện muộn.

Dù đang được chăm sóc giảm nhẹ, Kaelin vẫn giữ niềm tin và hy vọng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải viết những dòng này, nhưng cuộc sống đôi khi ném vào ta những thử thách khó nhất khi ta không ngờ tới", cô viết.

"Cảm ơn mọi người vì tình yêu, sự ủng hộ và lòng tốt trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời chúng tôi".