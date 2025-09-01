Giả mạo hình ảnh giao dịch chuyển khoản khi mua iPhone 15 Pro

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn giả mạo giao dịch chuyển khoản.

Theo đó, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, tiếp nhận tin báo của ông N.X.V. (SN 1968, ngụ TP.HCM) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi giao hàng tại ấp Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Long Thành tiến hành xác minh, được biết anh V. là nhân viên Công ty "M.T." Mobile ở TP.HCM đến địa điểm hẹn để giao 1 điện thoại iPhone 15 Pro cùng phụ kiện cho khách hàng là Nguyễn Đức Huy (SN 1995, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng).

Đối tượng Nguyễn Đức Huy tại cơ quan Công an.

Sau khi nhận hàng, Huy giả mạo hình ảnh giao dịch chuyển khoản qua ứng dụng điện thoại, thể hiện đã thanh toán tổng cộng 19.120.000 đồng. Cụ thể, hình ảnh thông báo đã giao dịch thành công qua ứng dụng 2 lần. Trong đó, một lần thanh toán 10 triệu đồng, một lần thanh toán 9.120.000 đồng. Tin tưởng nên anh V. giao hàng và trở về công ty, nhưng sau đó phát hiện số tiền trên chưa được chuyển vào tài khoản.

Công an xã Long Thành đã nhanh chóng triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt khẩn cấp và tạm giữ Nguyễn Đức Huy. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ gồm 1 iPhone 15 Pro và nhiều tang vật có liên quan khác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh, nhân viên giao hàng cần lưu ý hãy kiểm tra, xác minh giao dịch trên hệ thống ngân hàng trước khi giao hàng; không dựa vào hình ảnh giao dịch do khách hàng cung cấp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.