Giấc mơ đổi đời nhờ tiền ảo và những trò lừa đảo tinh vi

Đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) tiếp nhận đơn của bà N.T.G (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bà N.T.V.H (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam. Chỉ huy phòng đã giao Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế tiếp nhận và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

Ngược thời gian trở về tháng 4/2022, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện thông tin về Công ty TNHH BSCLand Việt Nam với mặt hàng kinh doanh là “bất động sản số”. Những lời quảng cáo hết sức ấn tượng: “Không hề quá lời nếu nói bất động sản số đang tạo ra một cuộc cách mạng công nghệ trong lĩnh vực bất động sản”; “không cần có nguồn lực tài chính vẫn có thể kinh doanh bất động sản số, mở ra xu hướng “bình dân hóa đầu tư bất động sản”, dành cho mọi tầng lớp tham gia…” được Công ty TNHH BSCLand Việt Nam đăng tải công khai trên mạng. Và theo lời giới thiệu, chỉ với 5 triệu đồng, nhà đầu tư có thể mua được 1 NFT, tương tương với 1m2 và hoàn toàn có thể chuyển nhượng cho người khác như bất động sản truyền thống.

Hàng chục chi nhánh của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam mọc lên khắp nơi tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Phú Thọ, Bắc Giang. Những thông báo tuyển dụng từ nhân viên, cộng tác viên bất động sản đến giám đốc, trưởng phòng kinh doanh với mức lương hàng chục triệu đồng được tuyên truyền rầm rộ. Nhưng thực chất là như thế nào? Từ việc tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại, các trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lần lượt bóc gỡ, lật tẩy những kẻ lừa đảo, làm rõ bản chất của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.

Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, nhìn nhận khi tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại, chúng tôi thấy đây là thủ đoạn rất mới. Các đối tượng biết pháp luật Việt Nam không công nhận tiền ảo, tiền số, nên đã sử dụng chính đồng tiền này để huy động vốn, giới thiệu với nhà đầu tư có thể chuyển từ tiền ảo sang tiền VND.

Đồng thời, bọn chúng đánh vào tâm lý người dân và nhà đầu tư tại thời điểm đó là tiền số, tiền ảo đang rất nóng, giá cả biến động hàng ngày, đặc biệt là đồng Bitcoin. Các trinh sát đã tích cực tổ chức điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình cũng như phối hợp truy vết dòng tiền của bị hại luân chuyển trong các tổ chức tín dụng.

“Khó khăn trong quá trình điều tra là các đối tượng sử dụng thủ đoạn hoàn toàn mới, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo để che giấu hành vi phạm tội. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đều là những người có kiến thức, am hiểu về công nghệ thông tin, tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Chúng thường trú ở nhiều địa phương khác nhau, sử dụng các nền tảng công nghệ ẩn danh, xóa dấu vết gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh”, Trung tá Đào Mạnh Hà thông tin.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp tốt với các tổ chức tín dụng trên địa bàn và hiệp đồng hiệu quả giữa Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) cùng Đội Điều tra trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự), sự thật về một tập đoàn lừa đảo quy mô đã được phơi bày.

Giữa năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Mario Capital (Công ty Mario Capital) hợp tác và đầu tư tiền để Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1992, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng Đ.V.T (trú tại Hải Dương) xây dựng đồng tiền ảo BSCL cho Hoàng để huy động vốn từ khách hàng. Hoàng giao cho Nguyễn Đăng Quang - Tổng Giám đốc Công ty Mario Capital cùng Nguyễn Viết Khánh - Phó tổng Giám đốc Công ty Mario Capital phụ trách giám sát hoạt động xây dựng đồng tiền ảo BSCL. Ngà và Đặng Văn Dũng (nhân viên Công ty Mario Capital) phụ trách phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng đầu tư vào đồng tiền ảo BSCL.

Đến tháng 8/2021 khi huy động được khoảng 1,5 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, thì dừng lại do phía Đ.V.T không bàn giao đủ số lượng đồng tiền ảo BSCL như cam kết ban đầu. Sau đó, Hoàng đã cho thành lập Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản.

Tại Công ty BSCLand, Hoàng giao cho Ngà phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh, Nguyễn Minh Hải phụ trách về công nghệ, Nguyễn Viết Khánh phụ trách marketing và công nghệ, Đặng Văn Dũng làm Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh, Cao Bá Cảnh làm Giám đốc điều hành, Nguyễn Anh Bắc làm Giám đốc đào tạo, Nguyễn Đăng Quang làm Giám sát hoạt động, Nguyễn Thị Tuyết Thanh phụ trách tài chính.

Để huy động vốn của khách hàng, Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để cho các nhân viên kinh doanh đi tư vấn với khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và các dự án bất động sản mà công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng. Các dự án này gồm có: Homestay Kira Vân Hòa (ở Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội), dự án Hoa Sơn (ở xóm 7 Hoa Sơn, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội), dự án Phú Thịnh (ở Phú Thịnh, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội), dự án Minh Thành (ở Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh), dự án Khu dân cư Đông Yên Thanh (ở phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh), dự án Đông Mai (ở Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh), dự án Khu dân cư tổ 6 phường Tân Thịnh (ở phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Hòa Bình) và dự án khu thương mại và dịch vụ Gia Lâm (ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội).

Tháng 1/2022, Công ty BSCLand đã bán NFT dự án Hoa Sơn cho khách hàng, các dự án còn lại đều không có thật. Hình thức huy động vốn của khách hàng vào Công ty BSCLand là qua trang website “bscland.io” do Nguyễn Minh Hải tạo lập và quản lý. Từ ngày 11/11/2021 đến 15/6/2022, tổng số tiền khách hàng đầu tư vào Công ty BSCLand là khoảng trên 700.000 USD (tương đương 14 tỷ đồng ).

Theo chỉ đạo của Hắc Ngọc Hoàng, số tiền này do Nguyễn Thị Tuyết Thanh quản lý, chuyển đổi từ USD sang VND và chi trả các khoản tiền cho hoạt động của Công ty Mario Capital, Công ty BSCLand như trả lương nhân viên, tiếp khách, chi phí vận hành, thanh lý hợp đồng của khách hàng Công ty Mario Capital...

Đến tháng 4/2022, do việc chuyển đổi từ đồng tiền ảo BSCL sang NFT Hoa Sơn gặp lỗi, Công ty BSCLand thu hồi lại toàn bộ số NFT đã phát hành chuyển thành đồng BSCL trả lại cho khách hàng. Tuy nhiên, các khách hàng sở hữu tiền ảo BSCL không thể quy đổi thành VND theo như cam kết của Công ty BSCLand. Khóc dở mếu dở với đống tiền ảo vô giá trị, các nhà đầu tư đã tìm đến cơ quan công an để trình báo.

Căn cứ kết quả xác minh và hồ sơ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/5/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trên cơ sở phối hợp điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi này gồm: Hắc Ngọc Hoàng, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Viết Khánh, Nguyễn Thị Thu Ngà, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Nguyễn Minh Hải. Qua xác minh, cơ quan công an xác định có 8 bị hại đầu tư vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỷ đồng .

Đây là chiến công xuất sắc của các Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) đã đưa ra trước pháp luật các đối tượng lợi dụng thế giới ảo xâm phạm quyền lợi của các nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản bằng cách "lách luật" tinh vi.

