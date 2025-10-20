Giải cứu an toàn bé gái 4 tuổi bị bố đẻ treo lên trần nhà ở Bắc Ninh

Bé gái 4 tuổi ở Bắc Ninh được công an giải cứu an toàn sau khi bị bố đẻ treo lên trần nhà.

Công an xã Nghĩa Phương (tỉnh Bắc Ninh) thông tin sáng 20/10, đơn vị giải cứu an toàn cho bé gái 4 tuổi bị chính bố đẻ treo lên trần nhà ở tại thôn Dùm.

Theo đó, khoảng 7h30 cùng ngày, Công an xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo khẩn từ chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993, trú thôn Dùm, xã Nghĩa Phương).

Nguyễn Hữu Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an xã Nghĩa Phương.

Chị Nhung cho biết khoảng 6h40, chị nhận được tin nhắn của chồng là Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, cùng địa chỉ) với hình ảnh con gái N.T.H (SN 2021) bị treo cổ trên trần nhà bằng sợi dây vải. Chị Nhung lo lắng không rõ con gái còn sống hay không.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Phương khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường xác minh.

Qua nắm tình hình, cơ quan chức năng xác định sáng nay cháu H. không đến lớp, gia đình cũng không báo xin nghỉ học. Khi tiếp cận ngôi nhà của Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện cửa phòng ngủ bị chốt bên trong, không thấy Tuấn và cháu bé đâu.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Nghĩa Phương nhanh chóng báo cáo lãnh đạo cấp trên. Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm, giải cứu nạn nhân.

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an giải cứu thành công cháu H và đưa cháu ra ngoài trong tình trạng an toàn, sức khỏe tạm ổn định.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để làm rõ động cơ, hành vi của Nguyễn Hữu Tuấn để xử lý.