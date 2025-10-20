Sắp xét xử 141 bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman

Ngày 28/10 tới, TAND Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong vụ án "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" xảy ra tại CLB Việt Kiều - King Club tại tầng 1 khách sạn Pullman (số 40 Cát Linh, quận Đống Đa cũ, Hà Nội).

Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều cựu quan chức và doanh nhân, với tổng số tiền đánh bạc lên tới hơn 2.576 tỷ đồng .

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 tuần, từ ngày 28/10 đến 12/11/2025. Chủ tọa là Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh, Phó chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội. 2 Hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Huy Quang và bà Bùi Thị Thu Giang.

Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa gồm 6 Kiểm sát viên của VKSND TP Hà Nội và VKSND tối cao biệt phái.

"Sòng bạc trá hình" giữa trung tâm Thủ đô

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, vụ án bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại King Club (thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng).

Năm 2019, Công ty này ký hợp đồng với Công ty HS Development Việt Nam (viết tắt là Công ty HS) do Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc, để quản lý, vận hành King Club trong 5 năm.

Tuy nhiên, thay vì tuân thủ quy định chỉ phục vụ người nước ngoài, Kim In Sung đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức đánh bạc trái phép cho người Việt Nam. Các đối tượng lập danh sách, cấp thẻ hội viên mang tên giả bằng tiếng nước ngoài để hợp thức hóa việc vào chơi.

Bị cáo Hồ Đại Dũng thời điểm chưa bị khởi tố.

Người chơi sử dụng tiền thật để đặt cược dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng như Slot, Roulette và Baccarat, thực chất là đánh bạc trá hình. Để duy trì hoạt động, mỗi tháng Công ty HS phải trả phí thuê mặt bằng 60.000- 110.000 USD , cùng chi phí duy trì khoảng 100.000 USD /tháng cho King Club.

Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, nhóm của Kim In Sung đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc với tổng số tiền sát phạt hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng ). Kim In Sung là chủ mưu, cầm đầu, thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (hơn 222 tỷ đồng ).

Ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc tại tầng 1 khách sạn Pullman, thu giữ gần 13 tỷ đồng tiền mặt, hơn 1,1 triệu USD cùng nhiều tang vật khác.

Trước khi vụ án bị phát hiện, Kim In Sung đã xuất cảnh, hiện bị truy nã quốc tế.

Nhiều cán bộ, doanh nhân dính líu

Trong số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc", gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều quốc tịch Hàn Quốc), Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm.

136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc", trong đó có nhiều người từng giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, lĩnh vực văn hóa, y tế, báo chí...

Đáng chú ý, bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc là một trong những "con bạc VIP". Theo cáo trạng, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã 95 lần tham gia đánh bạc tại King Club dưới các hình thức Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền giao dịch hơn 7 triệu USD (tương đương khoảng 180 tỷ đồng ).

Trong đó, lần chơi nhiều nhất là 331.000 USD (gần 7,9 tỷ đồng ), lần ít nhất 4.900 USD (khoảng 118 triệu đồng). Tổng cộng, bị cáo Dũng thua 759.000 USD , tương đương 18 tỷ đồng .

Tương tự, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) bị cáo buộc mở thẻ hội viên với tên "Mr Lucky One", đánh bạc 74 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024, với tổng số tiền hơn 4,26 triệu USD , thua 284.000 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng ).

Ngoài 2 bị cáo trên, danh sách truy tố còn có Đỗ Anh Tuấn (cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ cũ), Nguyễn Xuân Huệ (nguyên Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ), Lê Thế Chiến (cựu Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra), Nguyễn Thu Thủy (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà (đều là ca sĩ, kinh doanh tự do), Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty cổ phần O2 Việt Nam), Nguyễn Quốc Khánh (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Phượng Hoàng)… cùng nhiều doanh nhân, bác sĩ, nghệ sĩ, người nổi tiếng khác.

Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo đều biết rõ quy định pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng, song vẫn cố tình vi phạm. Hành vi này không chỉ gây hậu quả kinh tế đặc biệt lớn mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước.

Cáo trạng của VKSND tối cao nhận định vụ án cho thấy sự buông lỏng trong công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, nhất là tại các cơ sở liên doanh với yếu tố nước ngoài.

Lợi dụng kẽ hở đó, nhóm của Kim In Sung đã móc nối với người Việt để tổ chức đánh bạc trái phép ngay giữa trung tâm Hà Nội, dưới danh nghĩa kinh doanh hợp pháp.

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều cá nhân có địa vị xã hội, hiểu biết pháp luật nhưng vẫn phạm tội. Tổng số tiền các bị cáo sử dụng đánh bạc lên tới hơn 106 triệu USD , gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội.