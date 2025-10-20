Sắp xét xử đối tượng bỏ trốn vụ chủ nhà chém chết thợ làm tôn sắt

VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan xét xử cùng cấp để sớm đưa ra xét xử bị can Trần Mạnh Hùng (SN 1999, trú ở xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Che giấu tội phạm".

Trước đó, tháng 4/2023, Nguyễn Văn Huy (SN 1986, ở Hà Nội) thuê thợ làm tôn sắt là anh Lê Văn Dũng (SN 1985, quê Vĩnh Phúc) thi công trần nhà cho mình. Đến tháng 6/2023, Huy phát hiện anh Dũng làm trần chất lượng kém, bị sập nên yêu cầu anh Dũng sửa lại.

Khi đó, anh Dũng yêu cầu Huy phải thanh toán nốt số tiền 50 triệu đồng mà Huy chưa trả, nếu không anh này sẽ không hoàn thiện công trình. Vì chuyện này, giữa Huy và anh Dũng xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Đến khoảng 23h ngày 26/7/2023, giữa 2 người lại xảy ra chửi bới, thách thức đánh nhau. Huy gọi bạn là Trần Xuân Ngãi đến chở đi đánh nhau. Dắt theo 2 con dao, Huy cùng Ngãi phóng xe đi tìm anh Dũng.

Đến đường Bạch Đằng (Hà Nội), thấy anh Dũng cởi trần, tay cầm dao đang đi bộ ngược chiều, Huy bảo Ngãi dừng lại và nhảy xuống xe cầm dao chạy về phía anh Dũng. Trong khi đó, Ngãi cũng xuống xe, cầm dao chạy theo Huy, sẵn sàng "nghênh chiến".

Nguyễn Văn Huy và các đối tượng liên quan bị đưa ra xét xử hồi tháng 6/2024.

Phát hiện đối thủ đang cầm dao lao về phía mình, anh Dũng dùng dao chém sượt cổ áo Huy. Bị tấn công, Huy cầm dao chém vào ngực, đùi anh Dũng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Ngãi bỏ trốn và vứt bỏ con dao trên đường. Huy đi bộ, cầm theo dao chạy về hướng cầu Chương Dương. Khi tới đường Bạch Đằng, Huy gặp người quen và nhờ chở đi một đoạn, thì xuống xe gọi điện cho người em cùng mẹ khác cha là Hoàng Quốc Việt (sinh năm 1995) đến đón.

Huy kể cho Việt nghe chuyện mình vừa gây án, rồi nhờ em chở sang huyện Gia Lâm (cũ), Hà Nội lẩn trốn. Sau khi biết nạn nhân tử vong, Huy gọi điện cho Ngãi hẹn gặp ở phố Hà Huy Tập để cùng bỏ trốn trên Lục Ngạn (Bắc Giang cũ).

Sau khi đưa anh đi trốn, Việt gặp bạn là Bùi Mạnh Hùng (SN 1992) kể chuyện án mạng và cùng Hùng mang con dao gây án ra cầu Chương Dương vứt xuống sông Hồng. Với hành vi của mình, Hoàng Quốc Việt, Bùi Mạnh Hùng bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".

Trên đường bỏ trốn, Ngãi gọi điện cho Trần Mạnh Hùng xin ở nhờ. Hùng đồng ý và điều khiển ôtô đi đón Huy, Ngãi đưa về nhà mình ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh).

Tại nhà mình, sau khi biết Huy và Ngãi vừa dùng dao chém chết người ở Hà Nội, Hùng lái xe chở cả hai đến một ngôi nhà hoang ở xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh để trốn. Sau vụ việc trên, Trần Mạnh Hùng bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 19/5/2025, cơ quan công an khởi tố Hùng về tội "Che giấu tội phạm". Khi đó, Hùng tiếp tục bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định truy nã, đồng thời tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Ngày 28/7/2025, Trần Mạnh Hùng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội như nội dung truy tố. Được biết, bị can này từng nhận án phạt tù và bị phạt hành chính do có hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tháng 6/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Huy, Trần Xuân Ngãi, Hoàng Quốc Việt và Bùi Mạnh Hùng các mức án khác nhau về các tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm".