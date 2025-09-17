Giải cứu hai người nước ngoài bị nhóm 'tín dụng đen casino' bắt giữ

Các nạn nhân được cho vay để đánh bạc với số tiền hàng trăm nghìn Nhân dân tệ, khi thua bạc thì bị ép viết giấy nợ, khống chế, đánh đập, buộc gọi điện về gia đình chuyển tiền.

Công an tạm giữ 5 đối tượng liên quan vụ việc. Ảnh CA.

Ngày 17/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa giải cứu thành công hai người nước ngoài bị bắt giữ trái phép.

Trước đó, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của ông Wang DaoDong (quốc tịch Trung Quốc) về việc bạn của ông là Wang Xiaoci bị một nhóm đối tượng lạ mặt khống chế, đưa đi khỏi Casino trên địa bàn, sau khi thua bạc và phát sinh nợ lớn. Nhận định vụ việc có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS phát hiện xe ô tô BKS 92A-092.39 nghi vấn, tiến hành truy vết và phối hợp công an xã Duy Nghĩa, công an phường Hội An kiểm tra căn hộ SHC21, khu Hội An Dor. Tại đây, lực lượng CATP đã giải cứu an toàn ông Wang Xiaoci và ông Li Yao Zong (quốc tịch Trung Quốc) - cũng đang bị nhóm đối tượng khống chế.

Công an tiến hành tạm giữ 5 đối tượng liên quan, trong đó có Jiu Jun (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc) và 4 công dân Việt Nam trú tại Thanh Hóa, Quảng Trị.

Điều tra ban đầu xác định, các nạn nhân được cho vay để đánh bạc với số tiền hàng trăm nghìn Nhân dân tệ, khi thua bạc thì bị ép viết giấy nợ, khống chế, đánh đập, buộc gọi điện về gia đình chuyển tiền. Hậu quả, ông Wang Xiaoci bị đánh gãy một răng hàm, còn ông Li Yao Zong bị đe dọa nếu không trả kịp sẽ bị tính lãi “cắt cổ” 20.000 Nhân dân tệ/ngày.

Hiện. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ 5 đối tượng để điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.