Giải mã bí ẩn bên trong những hộp sữa 'hàng xách tay'

Một đường dây chuyên vận chuyển ma túy tổng hợp qua dịch vụ chuyển phát nhanh từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam đã bị Công an Hà Nội triệt phá, thu giữ hơn 34 kg.

Tháng 8/2024, qua trinh sát, Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa) phối hợp với lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) nắm được một số thông tin về đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Những hộp sữa không có sữa

Cụ thể, đường dây này chuyên ngụy trang ma túy dưới vỏ bọc các hộp sữa từ nước ngoài gửi qua công ty vận chuyển. Các đối tượng trong đường dây chủ yếu liên lạc, giao dịch qua mạng xã hội và mỗi đợt sẽ chuyển số hàng lên tới hàng chục kg.

Sau khi nghe báo cáo về tính chất, thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm tội phạm, Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xác lập ngay chuyên án để đấu tranh, triệt phá. "Quán triệt chỉ đạo của Ban ciám đốc CATP là phải bắt giữ toàn bộ các đối tượng của đường dây tội phạm nguy hiểm này, chúng tôi đã chỉ đạo, động viên trinh sát thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, không để sót lọt hành vi phạm tội", chỉ huy Ban chuyên án chia sẻ. Quá trình theo dõi di biến động của nhóm đối tượng, các trinh sát nắm được thông tin "hàng" sẽ về vào cuối tháng 8.

Đối tượng Nguyễn Hải Lộc cùng số tang vật.

Chiều 25/8, một tổ công tác của Ban chuyên án đã phát hiện Nguyễn Văn N (SN 1987, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe taxi BKS: 29H-883.xx chở Nguyễn Hải Lộc (SN 2003, trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hiện ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đến ngách 26, ngõ 113 khu Vĩnh Hồ, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thì dừng lại.

Khi Nguyễn Hải Lộc xuống lấy 1 thùng xốp từ cốp xe ra, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ trong thùng xốp có 15 hộp hình trụ trên mặt ghi chữ Aptamil (sữa bột), nhưng bên trong đều chứa tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Hải Lộc khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng ketamin, khối lượng 11,2 kg.

Lật tẩy đường dây tội phạm ma túy "khủng"

Quá trình lấy lời khai của Nguyễn Hải Lộc kết hợp các tài liệu thu thập trước đó, cơ quan điều tra đã phác thảo hoàn chỉnh bức tranh về đường dây tội phạm này với các mắt xích, vị trí, vai trò của từng đối tượng. Trong đó, Nguyễn Hải Lộc là kẻ cầm đầu đường dây hoạt động tại Việt Nam. Phía nước ngoài, một đối tượng tên Đức đã móc nối, thuê Nguyễn Hải Lộc vận hành tiêu thụ ma túy.

Đầu mối ở nước ngoài sẽ phụ trách việc gom "hàng", đóng gói ma túy vào các hộp sữa bột. Đặc biệt, chúng sẽ gia công vỏ hộp y hệt sữa thật, từ hình thức, mẫu mã cho đến cả trọng lượng của từng hộp để lực lượng chức năng không phát hiện được. Sau khi hoàn thiện, ma túy sẽ được gửi về Việt Nam qua các bưu kiện chuyển phát, lẫn với những hộp sữa thật và một số đồ dùng, phụ kiện cho trẻ sơ sinh như bình sữa, khăn giấy, bình nước…

Ở Việt Nam, Nguyễn Hải Lộc sẽ nhận hàng rồi mang về chia nhỏ theo từng đơn hàng và giao cho "chân rết" bán cho các "đầu nậu" lớn ở các tỉnh, thành trong cả nước. Sau mỗi đơn hàng, Nguyễn Hải Lộc được đối tượng ở nước ngoài trả công hậu hĩnh tùy theo số lượng cụ thể.

Số lượng ma túy lớn được đóng gói trong các hộp sữa.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hải Lộc tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Minh Đức (SN 2007, quê quán huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang ở tại đây. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ thêm 2 hộp hình trụ tròn đường kính 15 cm, cao 25 cm, trên mặt ghi chữ Aptamil và 1 cân điện tử. Qua giám định sơ bộ, 2 chiếc hộp và 1 cân điện tử đều dính ma túy tổng hợp loại ketamin.

Nguyễn Hải Lộc khai nhận ngoài Nguyễn Minh Đức tham gia mua bán ma túy, còn có các đối tượng gồm Huỳnh Phạm Loan Quyên (SN 2001, trú tại thành phố Huế), Hiên Hoàng Minh Phụng (SN 1994, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Trần Thị Ái Nhân (SN 2000, trú tại thành phố Huế). Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Đức, Quyên, Phụng, Nhân; thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Phụng, Nhân (tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình).

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 18 hộp hình trụ trên mặt ghi chữ Aptamil, nhưng bên trong chứa tinh thể màu trắng, nhiều hộp giấy chứa các túi nylon, 1 cân điện tử. Qua giám định, các tang vật thu giữ đều có dính ma túy loại ketamin.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã thu giữ thêm gần 8 kg ma túy tổng hợp giấu trong các hộp sữa ngoại được đóng gói thành kiện đang được gửi tại công ty chuyển phát. Tổng khối lượng ma túy thu giữ do các đối tượng trong đường dây này đưa về Việt Nam là 34 kg.

Với thành tích xuất sắc này, Ban chuyên án đã được lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, gửi Thư khen thành tích đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Kết quả đấu tranh chuyên án góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an nhân dân.

