Giám đốc công ty bảo lãnh 500 người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp

VKSND Bắc Giang phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Green Eco bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam.

Theo Viện KSND tỉnh Bắc Giang, từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024, thông qua công tác kiểm tra, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực DN1 thông qua các công ty bảo lãnh có địa chỉ ở tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hà Nội.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, những người này không làm việc cho các công ty bảo lãnh mà tự do đi lại, làm việc, cư trú ở nhiều tỉnh thành khác nhau, trong đó có một số người đến làm việc tại Công ty TNHH Luxshare ICT tại Khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Cơ quan Công an tiến hành hoạt động tố tụng với bị can.

Bước đầu xác minh thấy, các công ty bảo lãnh thực tế không có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài, nhưng được Nguyễn Thị H (Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất Green Eco) câu kết với các doanh nghiệp sử dụng nhiều công ty khác nhau bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam không đúng mục đích nhằm thu lợi bất chính.

Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để giải quyết theo thẩm quyền.

Đến nay, kết quả điều tra đã xác định được, năm 2023-2024, Nguyễn Thị H đã thành lập nhiều “công ty ma” và trực tiếp câu kết với nhiều công ty khác nhau bảo lãnh cho khoảng 500 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/12/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị H về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.