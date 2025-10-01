Giám đốc lĩnh án chung thân vì lừa tiền người sau trả cho người trước

Do kinh doanh thua lỗ, bị cáo Bùi Thị Thu Hồng (45 tuổi, ở Hà Nội) huy động tiền của nhà đầu tư xoay vòng vốn kinh doanh theo hình thức "vay của người sau trả cho người trước" dẫn đến vỡ nợ.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Hồng (45 tuổi, ở Hà Nội) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Năm 2009, Hồng mở Công ty cổ phần Bizmedia, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Từ 2015-2016, bị cáo tham gia các nhóm trên Facebook, trong đó có nhóm "Money talk" và một số nhóm khác với hơn 200 thành viên là những người có tri thức hoặc từng sống, làm việc tại các nước Đông Âu. Thành viên các nhóm này thường đăng các bài viết với nội dung về xã hội, hoạt động kinh tế, mô hình kinh doanh, các thương vụ làm ăn...

Bị cáo Bùi Thị Thu Hồng.

Năm 2017, công ty kinh doanh thua lỗ khoảng 69 tỷ đồng . Do không có tiền trả nợ, bà Hồng dùng thủ đoạn gian dối thành lập một hệ thống chuỗi nông nghiệp sạch, nhờ các nhân viên và người thân, quen của mình đứng tên làm người đại diện theo pháp luật, cổ đông của công ty.

Sau đó, bị cáo sử dụng danh nghĩa pháp nhân để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư vào các mục đích mở bảo tàng nông nghiệp sạch, truyền thông nông nghiệp sạch, tổng kho nông nghiệp sạch, shop nông nghiệp sạch và các hợp đồng mượn vốn ngắn hạn bổ sung vốn cho dự án nông nghiệp sạch. Tất cả nhằm huy động vốn.

Trong nhóm "Money talk", bà Hồng đăng bài quảng cáo về hệ thống nông nghiệp sạch, qua đó hứa hẹn trả lãi suất cao 2-3,5%/tháng để các nhà đầu tư tin tưởng đầu tư góp vốn, cho bà Hồng vay tiền. Tuy nhiên, các khoản tiền được Hồng sử dụng rất ít vào kinh doanh, chủ yếu dùng để trả nợ ngân hàng và dùng tiền của người sau trả lợi nhuận và gốc cho người trước, dẫn đến không còn khả năng thanh toán.

Năm 2017-2022, Hồng đã huy động được tổng số tiền khoảng 230 tỷ đồng . Đến cuối năm 2021 thì không thanh toán lãi cho các nhà đầu tư vì thua lỗ.

Tháng 7/2022, bị cáo Hồng chính thức thông báo với các nhà đầu tư rằng hệ thống công ty không còn khả năng thanh khoản, trả nợ. Điều tra xác định bà Hồng đã nhận tiền đầu tư và vay của 15 bị hại với tổng số hơn 195 tỷ đồng , hiện đã trả hơn 124 tỷ đồng , còn chiếm đoạt 70 tỷ đồng .