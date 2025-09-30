Bắt tạm giam giám đốc Công ty Lý Tuấn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi (Phòng CSHS) phối hợp cùng nhiều lực lượng tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Minh Lý (SN 1974, trú xã Bình Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn).

Trước đó, ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất về việc phát hiện Công ty TNHH Lý Tuấn do Phạm Thị Minh Lý làm giám đốc có hành vi bốc xúc, vận chuyển đất, đá của Nhà nước ra khỏi bãi tập kết Phi Long khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành điều tra, xác minh, xác định: Từ ngày 8/7/2025 đến 15/7/2025, lợi dụng việc đất, đá của Nhà nước chứa trong bãi tập kết Phi Long do Công ty TNHH Lý Tuấn thuê, nên bà Phạm Thị Minh Lý đã chỉ đạo nhân viên trong công ty của mình điều khiển ôtô, xe máy xúc đến bãi tập kết Phi Long bốc xúc, vận chuyển hàng nghìn khối đá hộc bán cho nhiều công ty.

Cơ quan CSĐT tống đạt lệnh bắt Phạm Thị Minh Lý.

Bà Lý biết đất, đá trong bãi Phi Long không phải là tài sản của công ty mình nhưng vì hám lợi đã bốc xúc, vận chuyển mang ra bên ngoài bán cho nhiều công ty trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hành vi của Phạm Thị Minh Lý đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Minh Lý để điều tra.

Hành vi của bà Lý gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; xâm phạm đến tài sản của Nhà nước được pháp luật bảo vệ; gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời bà Lý có nhiều mối quan hệ phức tạp liên quan đến việc kinh doanh bất hợp pháp nên ngày 30/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh huy động lực lượng các Phòng nghiệp vụ và Công an xã Bình Sơn phối hợp VKSND Khu vực 2 tổ chức thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Minh Lý và khám xét chỗ ở, Công ty TNHH Lý Tuấn tại Thôn 1, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.