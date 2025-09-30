Đường đông không thể di chuyển, bực tức chém 2 người đi xe ba gác

Bực tức vì đường đông không di chuyển được, 2 bị cáo Nguyễn Văn Sơn và Đỗ Văn Đông đã tấn công 2 thanh niên đi trên xe ba gác làm cả hai thương tích.

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1998) mức án 11 năm tù và Đỗ Văn Đông (SN 1989), cùng ở Hà Nội, lĩnh 7 năm tù về tội "Giết người".

Cáo buộc xác định rạng sáng 9/10/2024, Sơn điều khiển xe máy chở Đông từ quán ăn về nhà. Khi đến cầu Ngự Tiền (huyện Mê Linh cũ), gặp chiếc xe ba bánh tự chế do anh Hoàng Đình Lương (SN 2002, ở Hà Nội) điều khiển, trên xe còn có anh Thèn Văn Bằng (SN 2002). Do lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, xe của Sơn không thể di chuyển.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Sơn và Đỗ Văn Đông.

Bực tức, Sơn chửi tục, nhưng anh Lương không đáp lại mà tiếp tục chạy xe qua cầu, rồi rẽ vào bãi xe hoa quả xã Thanh Lâm (cũ) để nhận hàng. Sơn lái xe theo, chặn đầu xe anh Lương cự cãi, rồi lấy dao trong cốp xe chém anh Lương. Đông thấy Sơn chém người cũng lao vào cùng tấn công nạn nhân.

Anh Lương chạy về phía nhà bảo vệ, lấy ghế inox chống trả rồi tiếp tục chạy về UBND xã Thanh Lâm.

Còn anh Thèn Văn Bằng cũng bị Đông và Sơn đánh, chém nhiều nhát khiến anh bỏ chạy, nhảy xuống sông Cà Lồ. Do bị thương nặng, mất nhiều máu, anh choáng váng, không thể tự lên bờ.

May mắn có anh Phạm Văn Quang (SN 1993) phát hiện, kéo anh Bằng lên, đưa đi cấp cứu.

Sau sự việc, các nạn nhân trình báo công an, Đông và Sơn bỏ trốn, lần lượt bị bắt. Đông từng có tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản; Cướp tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy".