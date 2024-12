Giám đốc trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ, dùng hơn 1.000 tài liệu giả

Bị can Châu Ngọc Ý, giám đốc 3 trung tâm đăng kiểm, bị cáo buộc nhận hối lộ, ký khống, sử dụng hơn 1.000 tài liệu giả.

VKSND TP Cần Thơ ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ án "Nhận hối lộ”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "Sử dụng, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong đó có bị can Châu Ngọc Ý (39 tuổi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 6502D, 6504D và 6506D, thuộc Công ty CP kỹ thuật Cát Tường An Khánh).

Cáo trạng cáo buộc từ tháng 9/2019, Châu Ngọc Ý làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 6502D, nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua một số vi phạm theo quy định để hưởng lợi.

Bị can Châu Ngọc Ý tại thời điểm cơ quan công an đọc lệnh bắt giam. Ảnh: CACC.

Châu Ngọc Ý còn cấu kết với các đồng phạm làm giả rất nhiều tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả này hợp thức hóa hồ sơ để ký cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ xe cơ giới cải tạo.

Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi nhận hối lộ của Châu Ngọc Ý.

Thủ đoạn của bị can Ý là hợp thức hóa bản vẽ thiết kế cho các phương tiện đã thi công cải tạo trước đó, nhưng chưa nghiệm thu.

Ngoài ra, Ý sử dụng các đơn vị do ông ta thành lập hoặc nhờ người khác ký tên vào văn bản với vai trò cơ sở thi công cải tạo phương tiện, thực tế không thực hiện thi công cải tạo, bỏ qua quy định về giấy chứng nhận kết quả kiểm định cần cẩu…

Với các phương thức, thủ đoạn như trên, năm 2017-2023, Châu Ngọc Ý nhận làm dịch vụ 778 phương tiện, nhận hơn 2,3 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 917 triệu đồng.

Sử dụng hơn 1.000 tài liệu giả

Cáo trạng cũng cáo buộc bị can Châu Ngọc Ý làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả.

Theo đó, quá trình hợp thức hóa các hồ sơ phương tiện cải tạo gắn cần cẩu, Ý thỏa thuận, cung cấp thông tin cho Nguyễn Sĩ Hùng (cán bộ kỹ thuật, doanh nghiệp tư nhân sửa chữa ôtô Phú Hưng) làm giả hoặc mua giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu…

Để hợp thức hóa hồ sơ nhận tiền của các chủ phương tiện, Ý sử dụng pháp nhân của các doanh nghiệp, công ty khác hoặc dùng tên vợ đăng ký kinh doanh để làm khống, ký tên khống các văn bản của cơ sở cải tạo.

Kết quả điều tra xác định Ý đã đặt làm giả và sử dụng 12 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu để hợp thức hóa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu xe cải tạo gắn cần cẩu.

Giám đốc trung tâm đăng kiểm này còn làm khống một số tài liệu và sử dụng 1.222 tài liệu giả do các bị can khác ký; đồng thời ông ta cũng làm khống và ký giả tên vợ của mình tại 675 tài liệu giả.

Cáo trạng cũng nêu bị cáo Hùng đã giúp sức cho Ý nhận hối lộ, làm giả giấy tờ, ký khống, ký giả tên và có hưởng lợi tiền.

Bị can Phạm Minh Nhựt (Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 6502D) có hành vi giúp sức cho Ý nhận hối lộ, phải chịu trách nhiệm số tiền 147 triệu đồng. Ngoài ra, Nhựt nhận hối lộ từ các chủ phương tiện và được hưởng lợi hơn 40 triệu đồng.

Bị can Trương Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ ôtô Ninh Kiều, có nhà xưởng, hoạt động thi công cải tạo, nhiều lần đưa phương tiện đến Trung tâm đăng kiểm 6502D nghiệm thu. Khi được bị can Ý nhờ sử dụng pháp nhân công ty của mình ký các văn bản của cơ sở cải tạo thì bị can Dũng ký, thực tế không thi công cải tạo.

Các bị can trong vụ án gồm: Châu Ngọc Ý; Phạm Minh Nhựt; Nguyễn Sĩ Hùng, Huỳnh Hoàng Tâm (đăng kiểm viên); Nguyễn Ngọc Thuần (Giám đốc công ty cổ phần kiểm định an toàn Đông Dương); Nguyễn Hoàng Điệp (Giám đốc công ty sản xuất nồi hơi công nghiệp an toàn Việt Nam); Hoàng Ngọc Hải, Lê Thị Hà Uyên; Trương Anh Dũng và Lâm Trương Thái Châu.