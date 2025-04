Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn bị đề nghị mức án 11-12 năm

Khoác áo xe ôm công nghệ thực hiện 7 vụ trộm ở Bình Dương

0

Ngày 10/4, Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) cho biết bắt giữ đối tượng mặc trang phục xe ôm công nghệ thực hiện 7 vụ trộm tài sản để kiếm tiền chơi game và mua ma túy sử dụng.