Giang hồ Bình 'Đen' ở Hải Phòng bị bắt

Chiều 20/10, nguồn tin riêng của PV VietNamNet cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân phối hợp với Phòng Hình sự Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Nguyễn Đức Bình (tức Bình "đen", SN 1973, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi nổ súng bắn vào 1 người đang điều khiển ôtô tại khu vực Bến xe Vĩnh Niệm.

Thông tin tới PV VietNamNet, ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng) xác nhận ông là nạn nhân trong vụ nổ súng nói trên.

Theo đó, đêm 17/10, ông Tuấn Anh tới làm việc tại Bến xe Vĩnh Niệm, trên đường Bùi Viện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

“Khoảng 21h25 cùng ngày, tôi lái xe ra về. Khi vừa đến cổng bến thì phát hiện thấy tín hiệu tia sáng laser chĩa thẳng về đầu xe xuyên qua kính vào mặt tôi. Bị ngược sáng và vướng thanh chắn cổng ra, nên tôi không hình dung được nguy hiểm phía trước.

Tôi đi xe ra thì thấy một người đàn ông đi tất trắng, mặc quần áo đen giơ súng hướng về phía mình. Tôi nhấn ga bỏ chạy, nhưng đối tượng vẫn chạy theo và nổ súng vào cạnh cửa xe. Rất may tôi không bị thương. Tôi đã trình báo lên Công an quận Lê Chân. CQĐT lấy lời khai, quản lý xe của tôi để phục vụ điều tra", ông Tuấn Anh cho biết.

Công an đã xác định kẻ nổ súng vào xe của ông Tuấn Anh là Bình “Đen”. Bình có liên quan đến hoạt động của một số hãng xe khách và tuyến vận tải hàng hóa đường biên tại Hải Phòng. Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Bình và nhiều đối tượng liên quan để điều tra mở rộng.

