Giang hồ mạng Tiến 'bịp' học hành thế nào?

Bắt tạm giam Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 3 thuộc cấp

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc các Cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và đơn vị liên quan.