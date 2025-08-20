Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khởi tố, tạm giam đối tượng hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

  • Thứ tư, 20/8/2025 15:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994), trú tại chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 BLHS.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T.T (SN 1997), trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công về việc tối 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Hanh hung phu nu anh 1

Công an phường Phương Liệt lấy lời khai đối tượng Đặng Chí Thành.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng đánh chị T là Đặng Chí Thành.

Hanh hung phu nu anh 2

Hình ảnh chị T bị Đặng Chí Thành đánh tại sảnh chung cư gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận, hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị T ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện, rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị T xin lỗi nhưng chị này không đồng ý nên đã đánh chị T.

Quá trình củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/khoi-to-tam-giam-doi-tuong-hanh-hung-phu-nu-o-chung-cu-ha-noi-i778685/

MInh Hiền/Công An Nhân Dân

Hành hung phụ nữ Hà Nội Đặng Chí Thành Chung cư Sky Central Công an phường Phương Liệt Tối 9/8 Hà Nội Bắt

