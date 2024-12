Giày giống emoji của Apple gây tranh cãi

Theo Techradar, mỗi khi Unicode Consortium phê duyệt các emoji mới, các nhà phát triển hệ điều hành có quyền tự do diễn giải chúng theo cách riêng. Emoji giày thể thao của Apple, dù dựa trên mẫu New Balance 574 với một số thay đổi nhỏ, vẫn mang dáng dấp của đôi giày từng gắn bó với Steve Jobs. Cố CEO Apple từng nổi tiếng với "đồng phục" gồm áo len cổ lọ đen, quần jean xanh và giày New Balance 991 hoặc 992.