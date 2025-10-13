Giới chuyên gia nói gì về cột mốc doanh số ôtô điện của VinFast?

Chỉ trong 9 tháng, VinFast đạt doanh số hơn 100.000 ôtô điện - con số chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành xe Việt.

Con số này vượt xa kỷ lục các hãng xe nước ngoài từng lập trong cả năm, cho thấy tinh thần tiên phong vì tương lai xanh của VinFast đang được người dùng đón nhận mạnh mẽ.

Cột mốc lịch sử và giá trị sau những con số

Thị trường ôtô Việt Nam vừa chứng kiến cột mốc lịch sử sau khi VinFast công bố doanh số tháng 9/2025. Theo đó, VinFast bán ra thị trường 13.914 ôtô điện, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm đến hết quý III lên 103.884 xe.

“Thị trường ôtô Việt Nam từng chứng kiến các giai đoạn bùng nổ nhưng cột mốc 100.000 xe trong một năm là điều chưa từng xảy ra. Đặc biệt VinFast đạt tới con số này chỉ sau 9 tháng là thật sự ấn tượng”, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ôtô, Đại học Bách khoa Hà Nội - chia sẻ.

VinFast chỉ mất 9 tháng để vượt qua cột mốc doanh số 100.000 xe bán ra thị trường.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc chỉ ra điểm đáng chú ý khi 100.000 ôtô bán ra đều là xe điện, đồng nghĩa có thêm 100.000 người dùng Việt chọn xe xanh trong 3 quý đầu năm 2025. Ông nhấn mạnh một trong những nguồn phát thải lớn nhất là giao thông. Do đó, việc hàng trăm nghìn xe điện lăn bánh sẽ tạo ra hiệu ứng môi trường và sức lan tỏa tích cực cho cộng đồng.

“Sự tiên phong của VinFast vì tương lai xanh rõ ràng được đón nhận một cách bùng nổ. Đây là lợi ích xã hội có ý nghĩa lâu dài, vượt xa những con số”, ông nói.

Phá bỏ rào cản, đưa xe điện đến gần người tiêu dùng

Nhìn con số kỷ lục của VinFast, PGS.TS Lý Hùng Anh (Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM), thành viên Hội đồng Kỹ thuật ASEAN NCAP, cho rằng VinFast thành công thay đổi tư duy di chuyển của người Việt theo hướng bền vững hơn.

Nguyên nhân theo ông nằm ở cách VinFast nỗ lực xóa bỏ rào cản giữa người dùng và xe điện. Ngoài mức giá tốt, VinFast sẵn sàng tung ra chính sách toàn diện để người dùng được hưởng lợi, từ ưu đãi về giá, miễn phí sạc, đến tổ chức chương trình thu xăng đổi điện để khách hàng dễ dàng xử lý xe xăng cũ, hỗ trợ trả góp, tổ chức chương trình lái thử…

Sự tiên phong của VinFast vì tương lai xanh đã được đón nhận.

Một rào cản lớn khác của người dùng đã được VinFast giải quyết là mạng lưới dịch vụ và hạ tầng sạc. Trong đó, PGS.TS Lý Hùng Anh nhấn mạnh con số 150.000 cổng sạc xuất hiện dày đặc ở 34 tỉnh, thành phố, với công nghệ sạc nhanh mang đến sự tiện lợi tối đa cho người dùng. “Không chỉ ở thành phố lớn, mọi người về quê, đi các tỉnh vùng sâu vùng xa cũng tìm được trạm sạc dễ dàng”, ông nói.

Theo vị chuyên gia, yếu tố không thể bỏ qua là sự tin tưởng của người dùng ngày càng tăng dành cho chất lượng của xe điện VinFast. Theo dõi quá trình kiểm nghiệm độ an toàn của một số mẫu xe điện VinFast, PGS.TS Lý Hùng Anh đánh giá tiêu chuẩn an toàn, trang bị công nghệ của xe điện VinFast nổi trội hơn so với nhiều đối thủ cùng tầm giá. Đó là yếu tố tạo nên sự yên tâm cho chủ xe và được nhiều người đón nhận.

Nhìn tổng thể, điều ông đánh giá cao ở hãng xe Việt là cách suy nghĩ cho người dùng bởi thực tế, xe điện còn mới mẻ so với hàng thập kỷ phát triển của xe xăng, dầu. Nếu không thực sự tiện lợi, dễ tiếp cận, dòng xe này rất khó thuyết phục người dùng Việt chấp nhận chuyển đổi sang phương tiện mới.

“Người mua không còn cảm giác phải hy sinh khi chọn xe điện mà ngược lại, họ có trong tay sản phẩm đáng giá so với số tiền bỏ ra. VinFast làm được điều mà nhiều hãng xe khác trên thế giới còn loay hoay, đó là đưa xe điện trở nên gần gũi và thực tế với người tiêu dùng”, PGS.TS Lý Hùng Anh nhận xét.

Ủng hộ quan điểm này, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cho rằng với tổng hòa yếu tố, từ chất lượng, dịch vụ, hạ tầng, hậu mãi… 100.000 xe điện có thể chỉ là khởi đầu cho nhiều dấu mốc ấn tượng hơn của VinFast.

“VinFast đang trao cho khách hàng nhiều hơn một chiếc xe, đó là sự an tâm, tiết kiệm và cả cơ hội đồng hành trong hành trình kiến tạo tương lai xanh cho Việt Nam”, vị chuyên gia tổng kết.