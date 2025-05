Giường treo vách đá 1.600 m hút khách tại Trung Quốc

Chiếc ván gỗ được đặt trên mép vách đá trong khu du lịch ở Trung Quốc trở thành điểm check-in mạo hiểm hút khách. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác "ngủ lơ lửng" từ độ cao 1.600 m.

Du khách uống cà phê trên chiếc giường cheo leo giữa vách núi. Ảnh: Sohu.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (1/5), điểm check-in mang tên "vách đá cao 1.600 m" tại một khu danh thắng ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) thu hút sự chú ý với mô hình giường đặt sát mép vách đá dựng đứng. Theo Sohu, hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy chiếc giường có chăn, gối và dây an toàn, du khách tạo dáng như đang "ngủ lơ lửng" giữa không trung.

Giường được giới thiệu treo ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển, song theo ban quản lý khu du lịch, vị trí thực tế chỉ cách mặt đất khoảng 100 m.

Đây là một phần trong dự án trải nghiệm "Cliff Coffee Via Ferrata", kết hợp giữa leo núi kiểu "via ferrata" và uống cà phê. Hoạt động diễn ra từ 8h đến 16h30 hàng ngày, không cung cấp dịch vụ nghỉ qua đêm. Trong điều kiện thời tiết xấu như gió mạnh, mưa hoặc tuyết, dự án sẽ tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Ông Pu, người chơi thể thao mạo hiểm, cho biết hình thức leo núi "via ferrata" có hệ thống tay vịn, bậc đứng và dây bảo hộ gắn trực tiếp vào vách đá, giúp tăng độ an toàn so với leo núi truyền thống. Theo ông, hình thức này yêu cầu kỹ thuật không cao, phù hợp với phần lớn du khách nếu tuân thủ quy định an toàn.

Du khách đeo thiết bị an toàn, uống cà phê, tạo dáng chụp ảnh mạo hiểm. Ảnh: Sohu.

Theo đại diện khu du lịch, mỗi lượt trải nghiệm kéo dài khoảng 30 – 40 phút, chủ yếu để du khách chụp ảnh và quay video. Sau khi hoàn tất, du khách sẽ rời đi để nhường lượt cho người tiếp theo.

Giá vé được bán theo gói 98 nhân dân tệ, bao gồm trải nghiệm leo núi "via ferrata", một ly cà phê xay tươi, thiết bị bảo hộ, xe buýt nội bộ, bảo hiểm và chứng chỉ "dũng cảm". Gói này không bao gồm vé vào cửa khu danh thắng và các dịch vụ khác.

Quy định nêu rõ người chơi phải dưới 60 tuổi, cao trên 1,4 m, nặng không quá 100 kg, vòng eo dưới 3 feet (khoảng 1 m) để sử dụng thiết bị bảo hộ đúng quy cách. Trẻ dưới 18 tuổi cần có người giám hộ đi kèm. Người mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường hoặc khuyết tật thể chất không được tham gia.

Trước khi chính thức mở cửa vào ngày 28/4, khu du lịch đã phát sóng trực tiếp để giới thiệu hoạt động, thu hút gần 7.000 lượt xem. Trong video, một nhân viên ngồi trên giường buộc dây an toàn bên vách đá. Hiện khu vực có nhiều điểm dựng ván gỗ sát vách để khách uống cà phê, ngắm cảnh và chụp ảnh.

Theo Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc, từ khi đi vào hoạt động đến nay, dự án đã đón gần 400 lượt khách, riêng ngày 2/5 có khoảng 60 người đến trải nghiệm.