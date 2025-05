Du lịch Mỹ có đang thất thế như lời đồn?

Dù đối mặt với căng thẳng thương mại, kiểm soát nhập cảnh và tâm lý bài Mỹ gia tăng, thị trường du lịch outbound tại Mỹ vẫn giữ được sự ổn định.

Thống kê cho thấy du khách quốc tế vẫn tiếp tục đặt vé cho kỳ nghỉ hè tại Mỹ chỉ trừ một thị trường lớn - Canada. Ảnh: @nayouuw.

Giữa bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu, thị thực bị siết chặt và tình trạng du khách bị giữ lại tại biên giới, nước Mỹ đang phát đi những tín hiệu không mấy thân thiện với khách du lịch quốc tế.

Nhiều cơ quan thông tấn đưa tin về sự sụt giảm đáng kể lượng du khách quốc tế dưới thời chính quyền Tổng thống Donalds Trump, đặc biệt là từ châu Âu.

Tuy vậy, khi phân tích sâu các số liệu, có thể thấy ngành du lịch vào Mỹ nhìn chung vẫn được duy trì ổn định.

Theo phân tích của The New York Times dựa trên dữ liệu nhập cảnh từ tất cả các sân bay quốc tế trên toàn quốc, số lượng khách nước ngoài đến Mỹ trong năm nay gần như tương đương với cùng kỳ 2024.

Ghi nhận lượng khách quốc tế giảm hơn 10% vào tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng phần lớn là do lễ Phục sinh năm nay đến muộn bất thường, đẩy lùi thời điểm du lịch phổ biến của khách du lịch châu Âu. Sang tháng 4, lượng khách đến Mỹ đã ổn định trở lại.

Du khách quốc tế vẫn tiếp tục đặt chỗ cho kỳ nghỉ hè tại Mỹ, ngoại trừ một ngoại lệ đáng chú ý: Canada.

Do ảnh hưởng từ các đòn thuế quan và phát ngôn chính trị gây tranh cãi của Tổng thống Trump, nhiều người Canada quyết định không sang Mỹ du lịch. Doanh số vé máy bay mùa hè từ Canada giảm tới 21% so với năm ngoái. Sự sụt giảm này ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều điểm đến truyền thống như Florida, New York, Maine.

Các hãng hàng không Mỹ hiện vẫn tỏ ra lạc quan về nhu cầu du lịch quốc tế. Trong những tuần gần đây, American Airlines, Delta và United Airlines đều cho biết doanh số vé máy bay quốc tế vẫn ở mức khả quan. Ảnh: Ralph Chang, Tim Mossholder, Floor November, Renan Tagliaferro/Pexels.

Tuy nhiên, lượng đặt vé từ các thị trường khác trên thế giới chỉ giảm nhẹ 2%, theo dữ liệu từ Airlines Reporting Corporation (ARC), đơn vị xử lý phần lớn giao dịch vé máy bay toàn cầu.

Mặc dù có những điểm giảm, nhưng nhìn tổng thể, các hãng hàng không lớn như American Airlines, Delta Airlines và United Airlines... vẫn tỏ ra lạc quan với mảng du lịch quốc tế. United Airlines thừa nhận có sự suy yếu ở nhóm khách đến Mỹ, song khẳng định hoạt động kinh doanh quốc tế vẫn “khỏe mạnh”.

Tuy nhiên, xu hướng đặt vé cận ngày từng phổ biến trong đại dịch đang trở lại tại Mỹ, cho thấy du khách ngày càng thận trọng. Đây là dấu hiệu cho thấy ngành du lịch Mỹ không sụp đổ, nhưng đang đứng trước nhiều bất ổn và cần theo dõi sát.

Theo ARC, bức tranh đặt vé mùa hè đến Mỹ hiện khá phân hóa. Lượng vé từ Đức và Hà Lan giảm, trong khi từ Nhật Bản và Ireland lại tăng. Ngay cả trong khu vực châu Âu, Tây Ban Nha và Ireland ghi nhận mức tăng mạnh về lượng đặt phòng, trong khi các nước khác lại chững lại. Tại Mỹ Latinh, Ecuador và Mexico giảm, nhưng Argentina và Costa Rica lại cho thấy xu hướng ngược lại.

Đáng chú ý, hành vi đặt vé cũng đang thay đổi. Thay vì đặt trước khoảng 9 tuần rưỡi như thông thường, hiện nay du khách có xu hướng đặt sát ngày đi – một hệ quả của tâm lý bất ổn sau đại dịch, theo ông Steve Solomon, Giám đốc thương mại tại ARC.

Không phải lúc nào sự sụt giảm cũng bắt nguồn từ lý do chính trị. Tại một số quốc gia, biến động tiền tệ và tình hình kinh tế mới là yếu tố chính. Ví dụ, đồng yen Nhật giảm giá so với USD khiến lượng đặt phòng từ Nhật tăng. Ngược lại, đồng won Hàn Quốc giảm giá kéo theo lượng khách sụt giảm. Tăng trưởng trì trệ ở Đức cũng là một yếu tố khiến lượng khách đến Mỹ từ đây chững lại.

Tuy vậy, với trường hợp Canada, mối liên hệ giữa chính trị và hành vi du lịch là khá rõ ràng. Việc Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi người dân ưu tiên sản phẩm và dịch vụ trong nước đã ngay lập tức phản ánh vào con số thực tế. Giao thông qua hai cửa khẩu đông đúc gần thác Niagara giảm tới 42% trong tháng 3 so với năm ngoái, còn tuyến Vancouver – Seattle giảm 48%.

Dữ liệu cũng cho thấy người Canada vẫn đi du lịch, họ chỉ đơn giản là chuyển hướng, không chọn đến Mỹ. Lượng đặt vé nội địa ở Canada cho kỳ nghỉ hè tăng 6% so với năm trước.

Dù chưa sụp đổ như một số lo ngại, ngành du lịch Mỹ rõ ràng đang chịu tác động kép từ kinh tế, chính trị và tâm lý xã hội.

Các hãng hàng không vẫn giữ vững sự tự tin, nhưng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, sự dao động trong hành vi du lịch là điều có thể thấy rõ. Và điều quan trọng là: còn quá sớm để kết luận mùa hè này sẽ như thế nào với du lịch quốc tế đến Mỹ.