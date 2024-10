Giúp sức cho 4 người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Cơ quan ANĐT Công an Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Trần Trung (SN 1989, trú tại phường Bồ Xuyên) về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

19h30 ngày 21/10, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Vũ Trần Trung đang gặp gỡ người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép Việt Nam tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an thành phố Thái Bình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã mời cả hai người về trụ sở Công an tỉnh Thái Bình để làm rõ.

Tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Quá trình làm việc, cơ quan công an xác định Vũ Trần Trung được thuê đón 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với số tiền 16 triệu đồng. Dọc đường đón khách, Trung đã trả 2 người tại thành phố Hà Nội theo yêu cầu, sau đó tiếp tục chở 2 người nước ngoài còn lại về Thái Bình, liên hệ tìm xe khách tiếp tục di chuyển vào TP.HCM.

Về phía người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.