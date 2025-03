Give.Asia chuyển tiền ủng hộ Bắp cho bé khác vì lùm xùm 16 tỷ từ thiện

Trên website chính thức, Give.Asia thông báo do lùm xùm xung quanh người mẹ, số tiền quyên góp trong chiến dịch ủng hộ cho bé Bắp sẽ được chuyển sang các em nhỏ khác.

Bé Bắp đang điều trị ung thư máu tại Singapore. Ảnh: Lê Thị Thu Hòa/Facebook.

"Kính gửi những người ủng hộ, chúng tôi muốn cung cấp thông tin cập nhật quan trọng về các khoản quyên góp cho M.H. (tên thật của bé Bắp - PV). Do những tình huống bất ngờ và tranh cãi xung quanh người mẹ của bé, chúng tôi đã quyết định chuyển số tiền này cho một trẻ em khác đang cần giúp đỡ tại NUH (Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore)".

Đó là thông báo được Catherine Nguyen, người khởi xướng chiến dịch ủng hộ bé Bắp điều trị ung thư máu trên Give.Asia hôm 14/2, đưa ra vào ngày 3/3.

Catherine cho biết thêm khi lần đầu hỗ trợ ca bệnh của bé Bắp, do không thạo tiếng Việt và gia đình bé cũng có rào cản ngoại ngữ, cô không biết hết các vấn đề cơ bản.

"Ý định của chúng tôi luôn là hỗ trợ một đứa trẻ đang cần được chăm sóc y tế khẩn cấp và sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi tin rằng cách hành động tốt nhất là phân bổ số tiền quyên góp cho một bệnh nhân xứng đáng khác", Catherine viết.

Số tiền từ chiến dịch ủng hộ bé Bắp được chuyển sang cho bé khác sau lùm xùm từ thiện.

Trong cập nhật mới nhất, Catherine Nguyen cho biết đã chuyển số tiền quyên góp được trước đó cho bé Bắp là 15.977 SGD ( 11.876 USD ) sang cho một bé khác, tên M.A. (với chiến dịch Help M.A Fight for His Future).

Trước đó, chiến dịch "A Mother's Fight for M. H.: A Story of Love, Sacrifice, and Hope" (tạm dịch: Cuộc chiến của một bà mẹ vì M. H.: Câu chuyện của tình yêu, sự hy sinh và hy vọng) đã được khởi xướng trên Give.Asia.

Tuy nhiên, đến trưa 25/2, trước phiên livestream sao kê của TikToker Phạm Thoại, fanpage của Give.Asia bất ngờ thông báo dừng chiến dịch này khi chưa đạt đến con số mục tiêu là 1.8 tỷ đồng .

"Trước sự tiến triển của cậu, mẹ của M. H. đã thông báo với chúng tôi rằng không cần phải gây quỹ thêm nữa. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự ủng hộ và lòng tốt không ngừng nghỉ của các bạn trong thời gian đầy thử thách này", bài đăng cho biết.

Ngoài Give.Asia, ngày 21/2, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ Bắp) còn chia sẻ về việc được quyên góp thông qua nền tảng thứ hai là GoFundMe - trang web quyên góp từ cộng đồng với nhiều mục đích, có trụ sở tại Mỹ.

Livestream sao kê của Phạm Thoại tối 25/2 đã thổi bùng tranh cãi.

Hiện tại, chiến dịch trên GoFundMe có tên "Donate to give Bap a Chance: Fund his life-saving therapy" (tạm dịch: Quyên góp để cho Bắp một cơ hội: Tài trợ cho việc điều trị của cậu bé) cũng đã ngừng hoạt động. Thời điểm ngừng quyên góp, chiến dịch đã nhận được 450 USD (hơn 11 triệu đồng) từ 5 nhà hảo tâm.

Từ cuối tháng 2, câu chuyện lùm xùm xung quanh việc ủng hộ bé Bắp trị ung thư trở thành đề tài được quan tâm khắp mạng xã hội. Trong đó, chị Hòa và Phạm Thoại, người đứng ra kêu gọi, nhận nhiều câu hỏi và chỉ trích từ dân mạng.

Tối 25/2, Phạm Thoại tổ chức buổi livestream sao kê, công khai số tiền đã nhận được từ mạnh thường quân là 13,6 tỷ đồng . Anh cho biết đã chuyển hết tiền đóng viện phí cho bé Bắp, chỉ còn lại hơn 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, chị Hòa khiến nhiều người thắc mắc khi không công khai số tiền nhận được trong tài khoản đứng tên mình, thậm chí gây bất ngờ khi nói không biết xem lịch sử giao dịch trên app điện thoại. Chị nói rằng chưa thể sao kê vì còn phải ở lại Singapore thêm 4 tháng.

Sau buổi livestream của Phạm Thoại, dân mạng và các mạnh thường quân vẫn chưa chấp nhận được lời giải thích của những người trong cuộc. Họ đề nghị chị Hòa công khai số tiền đã nhận và chi ra sớm nhất.

Những ngày qua, người mẹ liên tục cập nhật hình ảnh của con trai trong phòng bệnh, đồng thời cầu xin mọi người có thể cho chị tập trung lo cho Bắp tốt nhất trong thời gian này. Ngày 2/3, chị Hòa đăng ảnh đã cạo đầu để ủng hộ tinh thần cho con trai đang điều trị.

"Em chắc chắn sẽ không phụ lòng bất cứ một ai. Việc em làm em sẽ làm để rõ ràng minh bạch, minh oan bản thân và không ảnh hưởng đến ai", chị viết.