Hai quỹ quyên góp nước ngoài đều dừng chiến dịch ủng hộ bé Bắp

Ngoài ủng hộ vào tài khoản ngân hàng, các mạnh thường quân còn ủng hộ bé Bắp tiền chữa bệnh qua hai nền tảng quyên góp quốc tế là Give.Asia (Singapore) và GoFundMe (Mỹ).

Những ngày qua, yêu cầu minh bạch thu, chi của các tài khoản ủng hộ bé Bắp (sinh năm 2021) trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội, đặc biệt sau buổi livestream tối 25/2 của TikToker Phạm Thoại.

Phạm Thoại công bố số tiền mọi người quyên góp vào tài khoản từ thiện đứng tên anh là 13,6 tỷ đồng , không phải 16,7 tỷ như dân mạng chia sẻ. Đến tối 16/2, anh cũng công khai đường link tổng hợp sao kê, ảnh hóa đơn đã chi trả cho Bắp.

Tuy nhiên, đến hiện tại, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ Bắp) vẫn chưa công khai số tiền quyên góp được trong 2 tài khoản ngân hàng đứng tên mình. Cô cho biết phải dành thời gian ở lại Singapore chăm sóc con nên chưa thể sao kê.

Sau buổi livestream, nhiều câu hỏi được dân mạng đặt ra, trong đó có thắc mắc tại sao Phạm Thoại và chị Hòa không hề nhắc đến số tiền đã được ủng hộ trên hai trang web quyên góp quốc tế là Give.Asia (Singapore) và GoFundMe (Mỹ).

Chiến dịch ủng hộ bé Bắp trên GoFundMe được chị Hòa chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 15/2, chị Hòa chia sẻ trên Facebook niềm vui khi được trang quyên góp Give.Asia mở chiến dịch kêu gọi tiền ủng hộ cho Bắp trị bệnh.

"Ông bà cô chú ơi, bao nhiêu ngày trông ngóng thì hôm nay con đã được #Quỹ_GIVE_Asia_Singapore chấp thuận và lên bài giúp con rồi cô chú ạ, con vui quá cô chú ơi. Chia sẻ bài giúp con nha", chị Hòa viết.

Chiến dịch có tên gọi "A Mother's Fight for M. H.: A Story of Love, Sacrifice, and Hope" (tạm dịch: Cuộc chiến của một bà mẹ vì M. H.: Câu chuyện của tình yêu, sự hy sinh và hy vọng), với mục tiêu quyên góp hơn 1,8 tỷ đồng ủng hộ bé Bắp.

Bên cạnh đó, ngày 21/2, mẹ Bắp cho biết về việc con trai được gây quỹ trên nền tảng thứ hai là GoFundMe - trang web quyên góp từ cộng đồng với nhiều mục đích, có trụ sở tại Mỹ. Bên cạnh lời cảm ơn dân mạng, chị Hòa gắn thẻ tên một người chị để bày tỏ sự biết ơn khi đã chia sẻ câu chuyện của Bắp.

Đến trưa 25/2, fanpage của Give.Asia bất ngờ đăng thông báo dừng chiến dịch gây quỹ này, với lý do bé đã tiến triển tốt và mẹ bé nói rằng không cần gây quỹ thêm nữa.

"Trước sự tiến triển của cậu, mẹ của M. H. đã thông báo với chúng tôi rằng không cần phải gây quỹ thêm nữa. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự ủng hộ và lòng tốt không ngừng nghỉ của các bạn trong thời gian đầy thử thách này", bài đăng của Give.Asia cho biết.

Nhiều dân mạng và mạnh thường quân mong chờ chị Hòa minh bạch về số tiền đã nhận và chi cho việc chữa bệnh của con.

Ở thời điểm ngừng gây quỹ, chiến dịch ủng hộ bé Bắp trên trang đã nhận được gần 390 triệu đồng từ 371 nhà hảo tâm. Theo thông tin trên website, số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến Bắp thông qua GIVE Healthcare.

Hiện tại, chiến dịch trên GoFundMe có tên "Donate to give Bap a Chance: Fund his life-saving therapy" (tạm dịch: Quyên góp để cho Bắp một cơ hội: Tài trợ cho việc điều trị của cậu bé) cũng đã ngừng hoạt động.

Trên trang web thông báo: "Hiện tại, người tổ chức đã vô hiệu hóa việc quyên góp mới cho chương trình gây quỹ này".

Thời điểm ngừng quyên góp, chiến dịch trên GoFundMe đã nhận được 450 USD (hơn 11 triệu đồng) từ 5 nhà hảo tâm.

Chị Hòa được cộng đồng mạng quan tâm khi chia sẻ câu chuyện chiến đấu giành lại sự sống cho con trai mắc bệnh ung thư máu. Câu chuyện thu hút sự chú ý hơn cả vào tháng 11/2024 khi TikToker Phạm Thoại trực tiếp đứng ra kêu gọi quyên góp cho bé Bắp thông qua ứng dụng gây quỹ có thể kiểm tra giao dịch online.

Sau buổi livestream của Phạm Thoại, mẹ Bắp chia sẻ trên trang cá nhân rằng đang rất mệt mỏi, mong muốn được dành trọn thời gian để chăm sóc cho con.

"Thật sự đến hôm nay em rất mệt về thể chất và tinh thần. Hiện tại, Bắp đang trong giai đoạn quan trọng và cơ thể con thay đổi mỗi ngày trong máu, lúc khoẻ lúc mệt", chị Hòa viết trên trang cá nhân vào tối 27/2.

Người mẹ cập nhật hình ảnh của con trai trong phòng bệnh, đồng thời cầu xin mọi người có thể cho chị tập trung lo cho Bắp tốt nhất trong thời gian này. "Và mẹ Bắp cần chuẩn bị sức khoẻ tốt để có thể lấy tế bào gốc từ mình ghép tủy cho Bắp vào thời gian tới. Hiện tại Bắp rất cần mẹ", chị Hòa chia sẻ.