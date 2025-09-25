Grand Prix Season Singapore 2025 bùng nổ cùng F1, âm nhạc và ẩm thực

Sự kiện Grand Prix Season Singapore (GPSS) 2025 trở lại với quy mô lớn hơn, biến Singapore thành “đường đua lễ hội” rực rỡ trong tháng 9-10.

Không chỉ có màn tranh tài tốc độ của giải đua Công thức 1, GPSS còn mang đến chuỗi sự kiện âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc, đưa đảo quốc sư tử trở thành tâm điểm du lịch châu Á trong mùa thu này.

Âm nhạc và giải trí bùng nổ tại Singapore

Không khí GPSS 2025 hứa hẹn bùng nổ với chuỗi sự kiện âm nhạc và giải trí kéo dài 10 ngày, phủ khắp Sentosa, Marina Bay và nhiều khu vực trung tâm.

Mở màn lễ hội, Jam Off 2025 diễn ra tối 27-28/9 tại Công viên Universal Studios Singapore (thuộc khu phức hợp Resorts World Sentosa), với điểm nhấn là màn trình diễn của ngôi sao Hàn Quốc Bi Rain cùng nhiều nghệ sĩ quốc tế khác.

Bi Rain và nhiều nghệ sĩ quốc tế trình diễn trong show nhạc ở Singapore. Ảnh: Rain/Instagram.

Ngoài sân khấu chính, khu vực ngoài trời Palawan Green được dựng thành làng lễ hội, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực theo chủ đề đua xe của Frozt và The Ice Cream & Cookie Co., mua sắm sản phẩm độc quyền tại gian hàng Jam Off, cửa hàng Sentosa, Retro Crates hay Wow Fashion Jewellery. Các thương hiệu thời trang đường phố nổi tiếng châu Á như Team Wang, Phantaci và Stay Real cũng góp mặt, kết hợp nhà thiết kế Singapore để mang đến phong cách trẻ trung đậm chất đường đua.

Chuỗi hòa nhạc quốc tế sôi động. Ảnh: Visit Singapore.

Bên cạnh đó, chuỗi hòa nhạc chính của Singapore Grand Prix kéo dài trong 3 đêm cuối tuần từ 3/10 đến 5/10 tại khu vực đường đua Marina Bay cũng là điểm hẹn được mong chờ. Người tham dự sẽ hòa mình vào âm nhạc đa sắc từ K-pop, EDM đến pop ballad và rock, với sự góp mặt của loạt tên tuổi hàng đầu như G-Dragon, CL, Clean Bandit, Foo Fighters, Alan Walker, Elton John… Sân khấu ngoài trời bên vịnh Marina rực rỡ ánh đèn hứa hẹn biến Singapore thành điểm hẹn âm nhạc sôi động bậc nhất châu Á mùa F1.

Nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực đánh thức mọi giác quan

Không chỉ là lễ hội âm nhạc, GPSS 2025 còn là hành trình khám phá đa giác quan, nơi nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực cùng hòa quyện. Điểm nhấn đầu tiên là Quantum Perspective: The Art of Interference (1-7/10, The Arts House), triển lãm trong khuôn khổ UNESCO International Year of Quantum Science. Các nghệ sĩ Singapore và Italy đưa tốc độ, ánh sáng và thời gian - những yếu tố của khoa học lượng tử - vào nghệ thuật thị giác, tạo nên không gian gợi cảm xúc, kích thích suy ngẫm về tương lai.

Người yêu lịch sử đua xe có thể tìm về dấu mốc Singapore tổ chức Grand Prix đầu tiên năm 1961 qua chuỗi hoạt động Celebrate SG60 with Mint tại Bảo tàng đồ chơi Mint. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe đua từ thập niên 1930-1970, lắp ráp mô hình xe gỗ bền vững (27-28/9), tham gia giải đấu cờ bàn HEAT (27/9) hay thử sức với đường đua mô hình F1 Racing Grand Prix Track Set Challenge (28/9) để trải nghiệm cảm giác đua xe thực thụ.

Tại Bảo tàng đồ chơi Mint, du khách được chiêm ngưỡng bộ sưu tập xe đua từ thập niên 1930-1970. Ảnh: Mint Museum of Toys.

Từ 26/9 đến 5/10, Sofitel Singapore Sentosa mang đến thực đơn đặc biệt tại 3 nhà hàng The Cliff, Kwee Zeen và LeBar, lấy cảm hứng từ các chặng đua F1 nổi tiếng. Ngày 3-5/10, khách có thể tham gia thử thách mô phỏng đua xe, kết hợp trải nghiệm ẩm thực và tốc độ, với phần thưởng là kỳ nghỉ dưỡng cao cấp hay tiệc brunch kèm champagne.

GPSS 2025 không chỉ là nơi hội tụ âm nhạc, văn hóa và ẩm thực, mà còn đem đến trải nghiệm độc đáo, khẳng định vị thế của Singapore như sân chơi đa ngành trong khu vực. Nổi bật là workshop Fuel Your Senses của Oo La Lab (Alexandra) - hoạt động giới hạn chỉ có trong mùa GPSS. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia pha hương, khách sẽ tự tay tạo nước hoa lấy cảm hứng từ đường đua với những nốt hương như nhựa đường, khói, da thuộc, champagne và hoa lan. Kết thúc trải nghiệm, mỗi vị khách sẽ mang về một chai nước hoa 50ml được tạo nên từ lựa chọn hương và mang dấu ấn mùa giải.

Song song, các hợp tác độc đáo như Tanglin Gin tại Dempsey với cocktail GPSS và quà lưu niệm gin phiên bản giới hạn, hay Glenfiddich x Aston Martin tại Changi với trưng bày xe F1 và trải nghiệm whisky cao cấp, tiếp tục khẳng định sức hút của GPSS.

GPSS 2025 hứa hẹn biến Singapore thành tâm điểm lễ hội mùa thu. Ảnh: Visit Singapore.

Suốt 10 ngày sôi động, du khách quốc tế hay người yêu trải nghiệm đều có thể tìm thấy niềm vui riêng từ đại nhạc hội, triển lãm nghệ thuật đến tiệc ẩm thực mang dấu ấn đường đua. Không chỉ là giải đua, sự kiện còn nâng tầm biểu tượng cho một Singapore trẻ trung, sáng tạo và không ngừng chuyển động.